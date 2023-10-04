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Posted 4 октября, 12:14

Published 4 октября, 12:14

Modified Сегодня, 02:19

Updated Сегодня, 02:19

Практика Тюменской области вошла в рейтинг лучших ИТ-решений для транспортной системы

Практика Тюменской области вошла в рейтинг лучших ИТ-решений для транспортной системы

4 октября 2023, 12:14
Фото: 1MI
Накануне в Москве прошел восьмой международный форум и выставка «Интеллектуальные транспортные системы России»: Цифровая Эра транспорта». В мероприятии от Тюменской области принял участие директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Также в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов третьей независимой деловой премии журнала «Интеллектуальные транспортные системы России». Практика Тюменской области вошла в 10-ку лучших решений по развитию ИТ-технологий на транспорте.

«Радует, что эксперты высоко оценили уровень цифровизации в дорожном хозяйстве в Тюменской области. Мы постоянно работаем над улучшением и развитием автоматизации процессов управления дорожным движением, что положительно сказывается на повышении уровня безопасности на дорогах», — отметил руководитель депцифры ТО Станислав Логинов.

Мероприятие является для России ключевым отраслевым событием в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте.

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