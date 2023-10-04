Практика Тюменской области вошла в рейтинг лучших ИТ-решений для транспортной системы

Posted 4 октября, 12:14
Published 4 октября, 12:14
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
Также в рамках форума состоялась церемония награждения лауреатов третьей независимой деловой премии журнала «Интеллектуальные транспортные системы России». Практика Тюменской области вошла в 10-ку лучших решений по развитию ИТ-технологий на транспорте.
«Радует, что эксперты высоко оценили уровень цифровизации в дорожном хозяйстве в Тюменской области. Мы постоянно работаем над улучшением и развитием автоматизации процессов управления дорожным движением, что положительно сказывается на повышении уровня безопасности на дорогах», — отметил руководитель депцифры ТО Станислав Логинов.
Мероприятие является для России ключевым отраслевым событием в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте.