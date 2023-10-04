Практика Тюменской области вошла в рейтинг лучших ИТ-решений для транспортной системы

Мероприятие является для России ключевым отраслевым событием в области внедрения интеллектуальных транспортных систем и цифровой трансформации транспортного комплекса, традиционно собирающим представителей федеральных органов власти, субъектов Российской Федерации, заказчиков и поставщиков решений в сфере цифровых технологий на транспорте.