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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Осторожно! УСТЭК напоминает важные правила безопасности

Осторожно! УСТЭК напоминает важные правила безопасности

4 октября 2023, 14:31
Фото: 1MI
С 21 сентября в Тюмени начался отопительный период, в связи с чем УСТЭК призывает родителей напомнить детям, что тепловые камеры и теплотрассы — это источники повышенной опасности, и в таких местах необходимо соблюдать определенные правила.

Расскажите детям, что ЗАПРЕЩЕНО!

— подходить к месту парения или разлива воды, пытаться пройти сквозь облако пара;

— подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне парения или разлива воды;

— заходить за ограждения, выставленные ремонтными бригадами;

— ходить по трубопроводам тепловых сетей;

— проникать в тепловые камеры, центральные тепловые пункты;

— крутить вентили, задвижки на трубопроводах;

Объясните детям, что ВАЖНО!

— выбирать безопасный путь, если увидел сомнительный участок дороги;

— соблюдать скоростной режим, двигаясь на самокате, велосипеде вблизи мест проведения ремонтных работ, где выставлены специальные ограждения;

Фото: УСТЭК

Соблюдение простых правил может уберечь от негативных последствий, сохранить вашу жизнь и здоровье. Взрослым важно не только проговорить правила безопасности с детьми, но и самим знать, как действовать в опасной ситуации. Не пытайтесь самостоятельно спасти автомобиль, если произошел провал асфальта. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков, разлива горячей воды, провалов на дороге или других видимых повреждений теплоносителя, сразу же сообщайте по телефону контактного центра УСТЭК: 38-62-00.

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