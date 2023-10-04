Осторожно! УСТЭК напоминает важные правила безопасности

Соблюдение простых правил может уберечь от негативных последствий, сохранить вашу жизнь и здоровье. Взрослым важно не только проговорить правила безопасности с детьми, но и самим знать, как действовать в опасной ситуации. Не пытайтесь самостоятельно спасти автомобиль, если произошел провал асфальта. При обнаружении незакрытых или поврежденных люков, разлива горячей воды, провалов на дороге или других видимых повреждений теплоносителя, сразу же сообщайте по телефону контактного центра УСТЭК: 38-62-00.