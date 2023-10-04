На известного тюменского производителя молочных продуктов подали иск о банкротстве

По данным СБИС, за ООО «Исетское Молоко» числятся долги на 55 млн рублей. В 2022 году организация получила большой убыток в размере 21 млн. В компании зарегистрированы больше 50 сотрудников, за 1,5 года она выполнила 22 госкотракта на поставку молочной продукции.