На известного тюменского производителя молочных продуктов подали иск о банкротстве

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Крупный тюменский поставщик семян «Дружба-Нива» требует взыскать долги с завода «Исетское Молоко», сумма иска пока не сообщается. Заседание по делу №А70-21028/2023 ещё не назначено.
По данным СБИС, за ООО «Исетское Молоко» числятся долги на 55 млн рублей. В 2022 году организация получила большой убыток в размере 21 млн. В компании зарегистрированы больше 50 сотрудников, за 1,5 года она выполнила 22 госкотракта на поставку молочной продукции.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 года. Тюменская компания десятилетиями снабжала «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» полимерами для добычи полезных ископаемых.