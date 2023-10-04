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На известного тюменского производителя молочных продуктов подали иск о банкротстве

На известного тюменского производителя молочных продуктов подали иск о банкротстве

4 октября 2023, 11:51
Фото: 1MI
Тюменская компания «Дружба-Нива» банкротит известного производителя «Исетское Молоко». Иск в арбитражный суд подан 3 октября.

Крупный тюменский поставщик семян «Дружба-Нива» требует взыскать долги с завода «Исетское Молоко», сумма иска пока не сообщается. Заседание по делу №А70-21028/2023 ещё не назначено.

По данным СБИС, за ООО «Исетское Молоко» числятся долги на 55 млн рублей. В 2022 году организация получила большой убыток в размере 21 млн. В компании зарегистрированы больше 50 сотрудников, за 1,5 года она выполнила 22 госкотракта на поставку молочной продукции.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 года. Тюменская компания десятилетиями снабжала «Роснефть», «Газпром» и «Сургутнефтегаз» полимерами для добычи полезных ископаемых.

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