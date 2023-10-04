Министр строительства и ЖКХ РФ дал старт первому проекту КРТ «Страны» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
На торжественном событии по запуску первого КРТ на расселяемых территориях приняли участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков. Приглашение на мероприятие впервые прозвучало на совещании по развитию строительной отрасли в Кремле под руководством В. В. Путина.
На участке 2,24 га, где раньше стояли 14 ветхих жилых дома 40-х годов постройки, федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возведет новый жилой комплекс, состоящий из двух многосекционных жилых домов от 6 до 25 этажей. В двух очередях строительства возводимого ЖК спроектировано более 1000 квартир общей жилой площадью 46 952 кв. м. На первых этажах домов откроются помещения для бизнеса. Проектом предусмотрен встроенный детский сад на 100 мест.
Благодаря слаженной работе региональных, муниципальных органов власти и девелопера в кратчайшие сроки 200 гражданам удалось улучшить свои жилищные условия. На данный момент все объекты расселены и проходит процедура сноса оставшихся зданий.
Новый механизм комплексного развития территорий позволяет застройщикам в короткие сроки выходить на стадию строительства. Так, ГК «Страна Девелопмент» в августе 2022 года заключила договор по застройке участка, а в октябре 2023 уже приступила к возведению ЖК. Окончание строительства проекта назначено на 2027 год. В рамках мероприятия состоялась забивка первой сваи первой очереди строительства ЖК «Страна.Энтузиастов».
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 50 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.