Крупные пробки блокируют движение по Объездной дороге и улице Мельникайте в Тюмени

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Скорость движения транспорта существенно снизилась на улице Западносибирской в обоих направлениях. Здесь собралась пробка в 1,5 километра.
«На Западносибирской рабочие перекрыли часть дороги, раньше тут таких больших пробок вечером не было», — сообщил «Нашему городу» таксист Андрей В.
Пробки в 3 километра наблюдаются при выезде из города на Мельникайте и Объездной дороге. В час пик в городе произошло только 4 ДТП. По данным 2ГИС, пробки в Тюмени достигли 8 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 3 октября огромная пробка на 6 километров заблокировала Московский тракт в Тюмени. При этом в городе произошло 11 автоаварий.