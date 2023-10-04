nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Крупные пробки блокируют движение по Объездной дороге и улице Мельникайте в Тюмени

Крупные пробки блокируют движение по Объездной дороге и улице Мельникайте в Тюмени

4 октября 2023, 13:30
Фото: 1MI
В вечерний час пик в областной столице фиксируются огромные заторы в центре города и при выезде из Тюмени.

Скорость движения транспорта существенно снизилась на улице Западносибирской в обоих направлениях. Здесь собралась пробка в 1,5 километра.

«На Западносибирской рабочие перекрыли часть дороги, раньше тут таких больших пробок вечером не было», — сообщил «Нашему городу» таксист Андрей В.

Пробки в 3 километра наблюдаются при выезде из города на Мельникайте и Объездной дороге. В час пик в городе произошло только 4 ДТП. По данным 2ГИС, пробки в Тюмени достигли 8 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 3 октября огромная пробка на 6 километров заблокировала Московский тракт в Тюмени. При этом в городе произошло 11 автоаварий.

Читайте также:
Огромная пробка в 9 километров остановила движение в ТюмениВ Тюмени иностранец больше 140 раз нарушил ПДД, его задержалиТрассу до Червишевского кладбища около Тюмени расширят до четырех полос
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство
Сегодня, 08:38
«Безопасно ли?»: в Тюменской области почти 40% преступлений остаются нераскрытыми
Сегодня, 07:26
Власти Тюмени рассматривают вопрос повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 05:53
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Вчера, 06:47
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября
Сегодня, 01:06
Для детей и родителей создали игру о безопасности в Интернете
Сегодня, 07:40