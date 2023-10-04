Диетолог Соломатина считает гречку самой полезной кашей для пожилых людей

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление гречневой каши чрезвычайно полезно для пожилых людей. По ее словам, гречка содержит много клетчатки, а также помогает выводить из организма токсины.

Как пишет NEWS.ru эксперт также добавила, что гречневая крупа профилактирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию. Более того, гречка является источником магния, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. «Клетчатка выводит излишний сахар, обеспечивает длительное чувство сытости. Магний необходим для поддержания костной системы, особенно для пожилых людей», — сказала Соломатина. Также в составе гречки содержится достаточное количество рутина, который улучшает капиллярное кровообращение, добавила диетолог.