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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Диетолог Соломатина считает гречку самой полезной кашей для пожилых людей

Диетолог Соломатина считает гречку самой полезной кашей для пожилых людей

4 октября 2023, 16:03
Фото: 1MI
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление гречневой каши чрезвычайно полезно для пожилых людей. По ее словам, гречка содержит много клетчатки, а также помогает выводить из организма токсины.

Как пишет NEWS.ru эксперт также добавила, что гречневая крупа профилактирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию. Более того, гречка является источником магния, который необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

«Клетчатка выводит излишний сахар, обеспечивает длительное чувство сытости. Магний необходим для поддержания костной системы, особенно для пожилых людей», — сказала Соломатина.

Также в составе гречки содержится достаточное количество рутина, который улучшает капиллярное кровообращение, добавила диетолог.

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