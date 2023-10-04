Буцаев: РЭО станет отслеживать информацию об источниках образования ТКО в регионах

«РЭО разработал шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации во ФГИС УТКО. Регионам предлагается внести общие сведения об источниках образования отходов, — сообщил Денис Буцаев. — Заполнение данных форм станет обязательным для всех субъектов РФ уже с декабря, после запуска ФГИС УТКО. Получение данных в единую систему позволит сделать более прозрачной прослеживаемость за отходами».