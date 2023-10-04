Буцаев: РЭО станет отслеживать информацию об источниках образования ТКО в регионах

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в дальнейшем эта информация будет вноситься в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), оператором которой выступает РЭО. Об этом пишет gorod55.ru.
«РЭО разработал шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации во ФГИС УТКО. Регионам предлагается внести общие сведения об источниках образования отходов, — сообщил Денис Буцаев. — Заполнение данных форм станет обязательным для всех субъектов РФ уже с декабря, после запуска ФГИС УТКО. Получение данных в единую систему позволит сделать более прозрачной прослеживаемость за отходами».
Глава РЭО уточнил, что сведения, получаемые от регионов, будут содержать сведения о категориях потребителей, количестве источников образования ТКО, расчетной массе в тоннах, а также о расчетном объеме в кубометрах.
Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что в настоящее время заполнение этих форм не обязательно, но компании необходимо проверить, как работает система, а сами регионы смогут привыкнуть к новому требованию.
Согласно приказу Минприроды № 919 о передаче данных во ФГИС УТКО, его применение станет обязательным с 1 декабря 2023 года. Информацию, согласно документу, обяжут предоставлять региональных операторов и операторов по обращению с отходами, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, РЭО.