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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Работа систем оповещения в Тюмени вызвала у горожан серьезные беспокойства.

«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство

4 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Работа систем оповещения в Тюмени вызвала у горожан серьезные беспокойства.

Работа систем оповещения в Тюмени вызвала у горожан серьезные беспокойства

Сегодня с 10:40 до 11:10 по анонсу тюменских властей в городе должна была сработать система оповещения. Однако сирен в указанное время никто не услышал. Перебои в работе одного из главных гарантов безопасности, не на шутку напугали горожан. Сработает ли система в случае ЧС?

Перебои в системе?

Сегодня в 10:40 многие тюменцы готовились к грохоту сирен, которые должны были завыть в рамках плановой проверки. Однако на протяжении всего времени, отведенного на данное мероприятие, в городе было тихо. Читатели «Нашего города» сообщали, что сирен не было слышно ни в одном районе города.

«Ничего не слышал. Дома тишина была, окна открыты, только шум машин слышно», — сообщают читатели.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что система оповещения не сработала только в Тюмени, это произошло из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования.

Однако гул системы оповещения услышали позже, через час после назначенного времени, причем система сработала дважды.

Видео: nashgorod.ru

Такие перебои в работе системы вызвали у людей серьезное беспокойство, ведь в момент, когда сирены необходимо будет включить из-за надвигающегося ЧС. Особенно остро вопрос безопасности воспринимается после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян, заявившей о проведении ядерных испытаний над Сибирью.

«Если произвести в сотнях километрах, где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, ничего страшного на Земле не будет. Ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся „цифра“, все спутники. Это напугает Запад и поможет завершить конфликт на Украине», — заявила Симоньян.

Также многие тюменцы сообщили о том, что они не получили смс-оповещения, которые также должны быть разосланы при работе системы оповещения, что также наталкивает на мысль о нарушениях в работе централизованного оповещения населения.

Сработают ли тюменские системы оповещения в случае ЧС?

Отметим, что согласно приказу Минобороны России «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и экстренной информации.

Также работа системы состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а потому ответственность за работу сирен лежит на правительстве Тюменской области.

Во всех городах Тюменской области завыли сирены, кроме Тюмени
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Что делать при реальной опасности?

Так как механизм действий при тревоге с жителями города на практике не отрабатывается, а уроки ОБЖ могли забыться, «Наш город» составил для вам памятку по регламенту действий в момент возникновения опасности.

Звуковой сигнал

Услышав в городе сирены (если они сработают), включить радио или ТВ, где вам сообщат о произошедшем. Дикторы радио и телевидения дадут рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.

В укрытие!

При возникновении необходимости расположить жителей области могут в убежище, об этом также будет сказано. Однако сейчас в свободном доступе нет карты бомбоубежищ, однако специалисты МЧС заверяют, что при возникновении чрезвычайной ситуации, жителям сообщат, где находится ближайшее убежище и как в него попасть.

Также в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюмени объяснили, что все сценарии возникновения угроз для населения просчитывают заранее. И самый эффективный способ спасения — это эвакуация. А потому высока вероятность, что жителей областной столицы будут вывозить в соседние субъекты.

Что взять с собой?

В укрытие специалисты рекомендуют взять с собой «тревожный чемоданчик» — комплект вещей первой необходимости, которые позволят выжить в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. В такой комплект в МЧС советуют включать следующее:

  • копии или оригиналы документов, сумма наличных денег;
  • фонарик и набор запасных батареек к нему;
  • компактный радиоприемник;
  • нож универсального типа с разными инструментами;
  • зажигалка или спички охотничьего типа;
  • запас еды, рассчитанный на 1-2 суток, — предпочтение стоит отдавать высококалорийным продуктам;
  • пластыри и бинты;
  • клей типа БФ, который можно использовать вместо зеленки или йода;
  • противовоспалительные и обезболивающие средства;
  • антигистаминные препараты.

Однако сами убежища обязаны быть укомплектованы всем необходимым на случай долгого пребывания в нем людей. Стоит также упомянуть, что ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность объектов гражданской обороны к приему укрываемых, а также за своевременное техническое обслуживание бомбоубежища возлагается на руководителей организаций, на балансе которых находятся эти объекты, в соответствии с действующим законодательством.

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