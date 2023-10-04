«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Сегодня в 10:40 многие тюменцы готовились к грохоту сирен, которые должны были завыть в рамках плановой проверки. Однако на протяжении всего времени, отведенного на данное мероприятие, в городе было тихо. Читатели «Нашего города» сообщали, что сирен не было слышно ни в одном районе города.
«Ничего не слышал. Дома тишина была, окна открыты, только шум машин слышно», — сообщают читатели.
В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что система оповещения не сработала только в Тюмени, это произошло из-за проводимых работ по модернизации и наладке оборудования.
Однако гул системы оповещения услышали позже, через час после назначенного времени, причем система сработала дважды.
Такие перебои в работе системы вызвали у людей серьезное беспокойство, ведь в момент, когда сирены необходимо будет включить из-за надвигающегося ЧС. Особенно остро вопрос безопасности воспринимается после слов главного редактора RT Маргариты Симоньян, заявившей о проведении ядерных испытаний над Сибирью.
«Если произвести в сотнях километрах, где-нибудь над Сибирью термоядерный взрыв, ничего страшного на Земле не будет. Ни ядерной зимы, ни чудовищной радиации. А будет выведена из строя вся радиоэлектроника, вся „цифра“, все спутники. Это напугает Запад и поможет завершить конфликт на Украине», — заявила Симоньян.
Также многие тюменцы сообщили о том, что они не получили смс-оповещения, которые также должны быть разосланы при работе системы оповещения, что также наталкивает на мысль о нарушениях в работе централизованного оповещения населения.
Отметим, что согласно приказу Минобороны России «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», система оповещения населения включается в систему управления гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), обеспечивающей доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и экстренной информации.
Также работа системы состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей, громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.
Региональные системы оповещения создают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а потому ответственность за работу сирен лежит на правительстве Тюменской области.
Так как механизм действий при тревоге с жителями города на практике не отрабатывается, а уроки ОБЖ могли забыться, «Наш город» составил для вам памятку по регламенту действий в момент возникновения опасности.
Услышав в городе сирены (если они сработают), включить радио или ТВ, где вам сообщат о произошедшем. Дикторы радио и телевидения дадут рекомендации для населения по действиям в данной ситуации, а также информацию по сигналам гражданской обороны.
При возникновении необходимости расположить жителей области могут в убежище, об этом также будет сказано. Однако сейчас в свободном доступе нет карты бомбоубежищ, однако специалисты МЧС заверяют, что при возникновении чрезвычайной ситуации, жителям сообщат, где находится ближайшее убежище и как в него попасть.
Также в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюмени объяснили, что все сценарии возникновения угроз для населения просчитывают заранее. И самый эффективный способ спасения — это эвакуация. А потому высока вероятность, что жителей областной столицы будут вывозить в соседние субъекты.
В укрытие специалисты рекомендуют взять с собой «тревожный чемоданчик» — комплект вещей первой необходимости, которые позволят выжить в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. В такой комплект в МЧС советуют включать следующее:
Однако сами убежища обязаны быть укомплектованы всем необходимым на случай долгого пребывания в нем людей. Стоит также упомянуть, что ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность объектов гражданской обороны к приему укрываемых, а также за своевременное техническое обслуживание бомбоубежища возлагается на руководителей организаций, на балансе которых находятся эти объекты, в соответствии с действующим законодательством.