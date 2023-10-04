«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство

При возникновении необходимости расположить жителей области могут в убежище, об этом также будет сказано. Однако сейчас в свободном доступе нет карты бомбоубежищ, однако специалисты МЧС заверяют, что при возникновении чрезвычайной ситуации, жителям сообщат, где находится ближайшее убежище и как в него попасть.