Жильцы дома в Тобольске рассказали о женщине, в квартире которой произошёл взрыв

«Когда мы вошли в квартиру, хозяйка была раздета, но все еще могла передвигаться самостоятельно из-за шока. Мы не поняли, почему она была без одежды. Возможно, огонь достиг ее и она сняла одежду, а может быть, она пыталась принять душ или лечь спать. Мы сразу же вызвали скорую помощь», — рассказывает источник.