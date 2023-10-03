Жильцы дома в Тобольске рассказали о женщине, в квартире которой произошёл взрыв

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Соседи говорят, что женщина, которая проживала в этой квартире, вела асоциальный образ жизни. Они боялись, что она может уснуть с сигаретой и вызвать пожар. А ещё летом, по их словам, троих ее детей отправили в интернат.
По информации собственного источника «КП-Тюмень» из правоохранительных органов, полиция быстро прибыла на место происшествия и осмотрела проблемную квартиру. Хозяйку квартиры вывели из нее в нижнем белье.
«Когда мы вошли в квартиру, хозяйка была раздета, но все еще могла передвигаться самостоятельно из-за шока. Мы не поняли, почему она была без одежды. Возможно, огонь достиг ее и она сняла одежду, а может быть, она пыталась принять душ или лечь спать. Мы сразу же вызвали скорую помощь», — рассказывает источник.
Женщина была доставлена в Тобольскую областную больницу №3 в крайне тяжелом состоянии. Потом она была перевезена в Тюмень.