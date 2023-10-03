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Posted Сегодня, 12:40

Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Жильцы дома в Тобольске рассказали о женщине, в квартире которой произошёл взрыв

3 октября 2023, 12:40
Жильцы дома в Тобольске, где произошел взрыв газа, хорошо знали женщину, проживавшую в злополучной квартире. Они отозвались о ней не самым лестным образом. Многие предполагали, что она может вызвать проблемы, однако никто не думал, что ситуация может обернуться такими последствиями.

Соседи говорят, что женщина, которая проживала в этой квартире, вела асоциальный образ жизни. Они боялись, что она может уснуть с сигаретой и вызвать пожар. А ещё летом, по их словам, троих ее детей отправили в интернат.

По информации собственного источника «КП-Тюмень» из правоохранительных органов, полиция быстро прибыла на место происшествия и осмотрела проблемную квартиру. Хозяйку квартиры вывели из нее в нижнем белье.

«Когда мы вошли в квартиру, хозяйка была раздета, но все еще могла передвигаться самостоятельно из-за шока. Мы не поняли, почему она была без одежды. Возможно, огонь достиг ее и она сняла одежду, а может быть, она пыталась принять душ или лечь спать. Мы сразу же вызвали скорую помощь», — рассказывает источник.

Женщина была доставлена в Тобольскую областную больницу №3 в крайне тяжелом состоянии. Потом она была перевезена в Тюмень.

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