Владельца тюменской базы отдыха будут судить за отравление детей

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
По данным прокуратуры Тюменской области, на базе отдыха (недалеко от Тюмени) произошла утечка хлора, это привело к ухудшению здоровья четырех детей.
«В результате трое несовершеннолетних детей были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них — госпитализированы. Четвертый ребенок за медицинской помощью не обращался», — сообщили в прокуратуре.
«18 августа 2023 года в рабочее время термального комплекса базы произошел выброс химических реагентов в воду термального бассейна», — отметили представители СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» отмечал, что утечка хлора могла произойти из-за отключения электричества. Между тем специалисты тюменского Роспотребнадзора не выявили превышения хлора в отобранных пробах воды на горячем источнике «Тюменский».