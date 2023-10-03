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Тюменская прокуратура

Владельца тюменской базы отдыха будут судить за отравление детей

3 октября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Тюменская прокуратура
В Тюменской области будут судить 49-летнего управляющего базой отдыха. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным прокуратуры Тюменской области, на базе отдыха (недалеко от Тюмени) произошла утечка хлора, это привело к ухудшению здоровья четырех детей.

«В результате трое несовершеннолетних детей были доставлены в учреждение здравоохранения, двое из них — госпитализированы. Четвертый ребенок за медицинской помощью не обращался», — сообщили в прокуратуре.
«18 августа 2023 года в рабочее время термального комплекса базы произошел выброс химических реагентов в воду термального бассейна», — отметили представители СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» отмечал, что утечка хлора могла произойти из-за отключения электричества. Между тем специалисты тюменского Роспотребнадзора не выявили превышения хлора в отобранных пробах воды на горячем источнике «Тюменский».

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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