В Тюменской поликлинике №17 установлено два современных маммографа

«Маммография — это скрининговый метод исследования, в том числе. Даже если нет никаких показаний, назначений от врача, но вам больше 40 лет — нужно проходить это обследование один раз в 2 года. А по назначению медработника — тем более. Рак молочной железы (РМЖ) стабильно занимает первое место по частоте выявления и смертности среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире.