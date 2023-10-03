В Тюменской поликлинике №17 установлено два современных маммографа

Posted 3 октября, 12:35
Published 3 октября, 12:35
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Оборудование закуплено за счет федеральных средств в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» и его составляющей по модернизации первичного звена здравоохранения.
«За время работы на нем было обследовано практически полторы тысячи женщин, и у трех десятков было выявлено подозрение на злокачественное новообразование молочной железы», — пояснили в депздраве ТО.
«Маммография — это скрининговый метод исследования, в том числе. Даже если нет никаких показаний, назначений от врача, но вам больше 40 лет — нужно проходить это обследование один раз в 2 года. А по назначению медработника — тем более. Рак молочной железы (РМЖ) стабильно занимает первое место по частоте выявления и смертности среди злокачественных заболеваний у женщин во всем мире.
Но при этом, несмотря на свою широкую распространённость, именно рак молочной железы имеет положительные прогнозы на полную излечимость, если обнаруживается на ранней стадии», — отмечает заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №17» Любовь Сергеевна Путрова.
Новый аппарат обеспечивает меньшую лучевую нагрузку при высоком качестве снимков. Данные сохраняются в электронном виде, что сокращает время для обработки и описания снимков, отвечая всем современным требованиям цифровизации. Направление может выписать любой врач или фельдшер — не стесняйтесь сами об этом напомнить специалистам. В том числе, если у вас есть какое-то подозрение после проведенного самообследования. Регулярно самостоятельно проводить осмотр и пальпацию молочных желез — это очень важно. Либо сделать маммографию возможно в рамках диспансеризации или профосмотра.