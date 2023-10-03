В Тюменской области произошла драка между учениками школы

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Пострадавшего отправили домой для восстановления. Позже он обратился за медицинской помощью к стоматологу в филиал №1 «Сладковская районная больница» ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 имени В. Н. Шанаурина (с. Казанское)». Доктор поставил диагноз — перелом коронки 22 зуба, пишет «КП-Тюмень».
Прокурор требовал выплатить моральную компенсацию. После изучения материалов дела суд удовлетворил иск и взыскал в пользу пострадавшего мальчика 25 тысяч рублей.