В Тюменской области произошла драка между учениками школы

Пострадавшего отправили домой для восстановления. Позже он обратился за медицинской помощью к стоматологу в филиал №1 «Сладковская районная больница» ГБУЗ ТО «Областная больница № 14 имени В. Н. Шанаурина (с. Казанское)». Доктор поставил диагноз — перелом коронки 22 зуба, пишет «КП-Тюмень».