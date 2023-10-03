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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Большие зарплаты в Тюмени

В Тюмени только специалисты четырех профессий могут рассчитывать на высокую зарплату

3 октября 2023, 10:54
Фото: 1MI
Большие зарплаты в Тюмени
Для соискателей в Тюмени работодатели предлагают зарплату до 350 тысяч рублей. Но большинство предложения связанны с вахтой и командировками. В областной столице зарплаты редко поднимаются выше 150 тысяч рублей.

По данным «Нашего города», в Тюмени самые высокие зарплаты предлагают инженерам, строителям, директорам и слесарям СТО. При нужной квалификации и опыте работы они получают от 100 до 150 тысяч рублей. Вакансии были опубликованы на сайте «Зарплата.ру».

Тем, кто хочет поехать на вахту, могут предложить от 80 тысяч (разнорабочие). Большое количество вакансий для водителей грузовиков и самосвалов, прорабов, строителей. Они могут рассчитывать на 120 — 210 тысяч рублей.

В начале октября «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области средняя зарплата за год выросла на 14,9% и достигла 72,9 тысяч рублей.

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