В Тюмени только специалисты четырех профессий могут рассчитывать на высокую зарплату

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
По данным «Нашего города», в Тюмени самые высокие зарплаты предлагают инженерам, строителям, директорам и слесарям СТО. При нужной квалификации и опыте работы они получают от 100 до 150 тысяч рублей. Вакансии были опубликованы на сайте «Зарплата.ру».
Тем, кто хочет поехать на вахту, могут предложить от 80 тысяч (разнорабочие). Большое количество вакансий для водителей грузовиков и самосвалов, прорабов, строителей. Они могут рассчитывать на 120 — 210 тысяч рублей.
В начале октября «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области средняя зарплата за год выросла на 14,9% и достигла 72,9 тысяч рублей.