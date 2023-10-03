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Updated Сегодня, 11:30

Квартиры в Тюмени

В Тюмени резко вырос спрос на вторичное жилье

3 октября 2023, 11:30
Фото: 1MI
Квартиры в Тюмени
Жители Тюмени всё чаще обращают внимание на вторичный рынок при покупке квартиры. Здесь можно торговаться с продавцами и предложений гораздо больше.

По данным «Нашего города», рост цен на новые квартиры постепенно увеличивает спрос на вторичку. Например, стоимость загородной недвижимости «застыла» и не повышаются уже несколько месяцев. Тоже самое происходит и с квартирами в Тюмени.

«Новое жильё сейчас очень дорогое, застройщики могут предложить квартиры в основном на окраине города. На этом фоне спрос на вторичном рынке за последние месяцы увеличился где-то на 10%», — сообщил «Нашему городу» риелтор Екатерина Р.

Летом цена квадратного метра на вторичном рынке города Тюмени составляла 109,1 тысячу рублей, на первичном — 118,4 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры на вторичке приближается к 6 млн рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что самую дорогую землю для строительства продают на Московском, Червишевском и Ирбитском трактах (150 -350 тысяч рублей за сотку). В Комарово сотка может стоить 1 млн рублей.

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