В Тюмени резко вырос спрос на вторичное жилье

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По данным «Нашего города», рост цен на новые квартиры постепенно увеличивает спрос на вторичку. Например, стоимость загородной недвижимости «застыла» и не повышаются уже несколько месяцев. Тоже самое происходит и с квартирами в Тюмени.
«Новое жильё сейчас очень дорогое, застройщики могут предложить квартиры в основном на окраине города. На этом фоне спрос на вторичном рынке за последние месяцы увеличился где-то на 10%», — сообщил «Нашему городу» риелтор Екатерина Р.
Летом цена квадратного метра на вторичном рынке города Тюмени составляла 109,1 тысячу рублей, на первичном — 118,4 тысячи рублей. Средняя стоимость квартиры на вторичке приближается к 6 млн рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что самую дорогую землю для строительства продают на Московском, Червишевском и Ирбитском трактах (150 -350 тысяч рублей за сотку). В Комарово сотка может стоить 1 млн рублей.