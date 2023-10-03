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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Водитель уехал с места аварии

В Тюмени «Лексус» сбил 14-летнего велосипедиста около больницы

3 октября 2023, 11:43
Фото: ГИБДД
Водитель уехал с места аварии
В областной столице автомобиль «Лексус» сбил 14-летнего велосипедиста. Всё произошло на парковке улицы Ю.Семовских.

Водитель уехал с места аварии.

«Предварительно, подросток катался на велосипеде, выехал с тротуара на проезжую часть. Водитель „Лексуса“ уехал, не сообщив о случившемся ДТП в Госавтоинспекцию. Школьник получил травму ноги», — сообщили в ГИБДД.

Иномарку удалось быстро найти недалеко от больницы, она была эвакуирована. На данный момент личность водителя устанавливается.

Ранее «Наш город» сообщал, что поздно вечером 2 декабря в Тюмени на улице Производственной автомобилем Audi был насмерть сбит 27-летний велосипедист.

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