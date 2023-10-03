В Тюмени «Лексус» сбил 14-летнего велосипедиста около больницы

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Водитель уехал с места аварии.
«Предварительно, подросток катался на велосипеде, выехал с тротуара на проезжую часть. Водитель „Лексуса“ уехал, не сообщив о случившемся ДТП в Госавтоинспекцию. Школьник получил травму ноги», — сообщили в ГИБДД.
Иномарку удалось быстро найти недалеко от больницы, она была эвакуирована. На данный момент личность водителя устанавливается.
Ранее «Наш город» сообщал, что поздно вечером 2 декабря в Тюмени на улице Производственной автомобилем Audi был насмерть сбит 27-летний велосипедист.