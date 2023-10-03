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Posted 3 октября, 13:09

Published 3 октября, 13:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Тобольске продолжается модернизация туркомплекса «Абалак»

В Тобольске продолжается модернизация туркомплекса «Абалак»

3 октября 2023, 13:09
Фото: 1MI
В 2023 году компания «СИБИРСКАЯ ЗЕМЛЯ» начала работу по модернизации загородного комплекса «Абалак» в Тобольске. Для успешного завершения проекта необходимы инвестиции, за которыми фирма обратилась в региональный Фонд микрофинансирования.

В Инвестагентстве Тюменской области пояснили, финансирование проекта оформлено с зонтичным поручительством Корпорации МСП. На выделенные средства предприниматель приобрел в лизинг оборудование для ресторана, также ему подобрали удобный обслуживающий банк, оформили расчётно–кассовое обслуживание и торговый эквайринг.

Напомним, Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» был образован правительством региона в 2013 году для поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей. Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. По принципу «одного окна» здесь можно воспользоваться программами господдержки на специальных федеральных и региональных условиях, оформить запросы и собрать все документы.

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