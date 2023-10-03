nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Тобольске накануне взрыва пытались продать 5-комнатную квартиру в злополучном доме

3 октября 2023, 12:58
Вчера вечером произошел взрыв газа в одном из домов в исторической части Тобольска. Пострадали пятые этажи двух подъездов, а ударная волна вынесла стену соседней квартиры. Разрушенной оказалась пятикомнатная квартира, которую пытались продать незадолго до происшествия.

Собственник жилплощади рассказал, что до взрыва сдавал ее в аренду. Однако редакция «КП-Тюмень» обнаружила объявление о продаже этой квартиры на сайте риелторской компании.

В объявлении указаны привлекательные особенности квартиры, такие как прекрасный вид из окон на белокаменный кремль и хороший ремонт, который выполнен со вкусом и использованием качественных материалов. Отмечалось, что вода и сантехника в отличном состоянии. За недвижимость просили 3 млн 700 тысяч, но была возможность поторговаться.

Подпишитесь
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Сегодня, 06:47
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Сегодня, 05:59
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57