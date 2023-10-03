В Тобольске накануне взрыва пытались продать 5-комнатную квартиру в злополучном доме

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Собственник жилплощади рассказал, что до взрыва сдавал ее в аренду. Однако редакция «КП-Тюмень» обнаружила объявление о продаже этой квартиры на сайте риелторской компании.
В объявлении указаны привлекательные особенности квартиры, такие как прекрасный вид из окон на белокаменный кремль и хороший ремонт, который выполнен со вкусом и использованием качественных материалов. Отмечалось, что вода и сантехника в отличном состоянии. За недвижимость просили 3 млн 700 тысяч, но была возможность поторговаться.