УСТЭК проведет проверку труб на герметичность с помощью красителя «Уранин А»

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Проверяться будут тепловые сети и внутридомовые системы, подключенные от котельной № 17, расположенной по адресу: п. Матмасы, ул. Пражская, 17б. Эта котельная является источником тепловой энергии для 48 жилых домов (из них 28 многоквартирных и 20 домов частного сектора) и 7 социальных объектов.
Реагент добавят в сетевую воду, циркулирующую в трубопроводах тепловых сетей, которая не используется для нужд горячего водоснабжения. Цель такой проверки — обнаружить повреждения и неисправности на тепловых сетях и внутридомовых коммуникациях. Реагент красит сетевую воду в яркий зелёный цвет с флуоресцентным эффектом, поэтому в случае негерметичности трубопровода утечку воды с красителем легко обнаружить.
«Уранин А» — это краситель, который имеет органическое происхождение и широко применяется в разных отраслях промышленности. Он разрешён к применению в тепловых сетях и безопасен для человека и окружающей среды. Тем не менее АО «УСТЭК» предупреждает о недопущении попадания сетевой воды в организм, в том числе о запрете использования ее для приготовления пищи и кормления животных.
При обнаружении выхода на поверхность земли теплоносителя зеленого цвета или в случае появления в кранах воды, окрашенной в зеленый цвет, просим обращаться в контакт центр АО «УСТЭК» по телефону +7 (3452) 38-62-00.