УСТЭК проведет проверку труб на герметичность с помощью красителя «Уранин А»

«Уранин А» — это краситель, который имеет органическое происхождение и широко применяется в разных отраслях промышленности. Он разрешён к применению в тепловых сетях и безопасен для человека и окружающей среды. Тем не менее АО «УСТЭК» предупреждает о недопущении попадания сетевой воды в организм, в том числе о запрете использования ее для приготовления пищи и кормления животных.