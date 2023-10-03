nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Тюменский водоканал заменил аварийный внутриквартальный водовод

Тюменский водоканал заменил аварийный внутриквартальный водовод

3 октября 2023, 10:57
Фото: Водоканал
Специалисты «Росводоканал Тюмень» переложили внутриквартальный водовод в районе улицы Пермякова. Об аварийности трубы на вводе в дом в водоканал сообщил руководитель управляющей компании.
«Мы провели толщинометрию трубы. Исследования подтвердили высокий коррозийный износ сети, поэтому решили заменить весь водовод, подводящий к дому 50 на улице Пермякова. Работы выполнили собственными силами, без привлечения подрядных организаций», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.

При замене небольшого участка сети наиболее подходящим оказался традиционный способ прокладки трубопроводов. Работы проводились без ограничения водоснабжения, поэтому специалисты трудились только днем, чтобы не доставлять жителям дополнительных неудобств.

«Мы аккуратно выкопали котлован и рядом со старой трубой проложили новую, из современных полимеров. На время сквозное движение вдоль дома было ограничено. Мы благодарны жителям за доброжелательность и терпение. Люди понимают, что временные неудобства нужно перетерпеть для общего блага», — говорит мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Евгений Евсеев.

Новый водовод не подвержен коррозии, а значит защитит воду от вторичного загрязнения. Сейчас ведется восстановление благоустройства двора. Котлован уже засыпан и утрамбован. Устанавливаются на место бордюры. До конца недели завершится асфальтирование территории.

Подпишитесь
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Сегодня, 06:47
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
В Тюмени объявили о начале осеннего призыва
Сегодня, 05:59
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57