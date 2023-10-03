Тюменский водоканал заменил аварийный внутриквартальный водовод

Новый водовод не подвержен коррозии, а значит защитит воду от вторичного загрязнения. Сейчас ведется восстановление благоустройства двора. Котлован уже засыпан и утрамбован. Устанавливаются на место бордюры. До конца недели завершится асфальтирование территории.