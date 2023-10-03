Тюменский водоканал заменил аварийный внутриквартальный водовод

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
«Мы провели толщинометрию трубы. Исследования подтвердили высокий коррозийный износ сети, поэтому решили заменить весь водовод, подводящий к дому 50 на улице Пермякова. Работы выполнили собственными силами, без привлечения подрядных организаций», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
При замене небольшого участка сети наиболее подходящим оказался традиционный способ прокладки трубопроводов. Работы проводились без ограничения водоснабжения, поэтому специалисты трудились только днем, чтобы не доставлять жителям дополнительных неудобств.
«Мы аккуратно выкопали котлован и рядом со старой трубой проложили новую, из современных полимеров. На время сквозное движение вдоль дома было ограничено. Мы благодарны жителям за доброжелательность и терпение. Люди понимают, что временные неудобства нужно перетерпеть для общего блага», — говорит мастер цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Евгений Евсеев.
Новый водовод не подвержен коррозии, а значит защитит воду от вторичного загрязнения. Сейчас ведется восстановление благоустройства двора. Котлован уже засыпан и утрамбован. Устанавливаются на место бордюры. До конца недели завершится асфальтирование территории.