Свыше 30 мероприятий состоится в рамках деловой программы РЭН-2023

Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, занимающий должность ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2023, рассказал, что форум представляет собой крупнейшую международную отраслевую платформу. В мероприятиях РЭН текущего года примут участие представители государств, формирующих контуры новой энергетической мировой карты. А участие новых геоэкономических лидеров и влиятельных международных экспертов в отрасли энергетики в мероприятиях Российской энергетической недели свидетельствует о большом интересе к России, которую рассматривают в качестве важнейшего игрока на мировом энергетическом рынке. Советник российского президента выразил уверенность, что разноплановые обсуждения, которые состоятся в рамках РЭН, положительно повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом.