Свыше 30 мероприятий состоится в рамках деловой программы РЭН-2023

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Представители российских и зарубежных делегаций, авторитетные гости из разных государств, а также главы крупнейших компаний в сфере энергетики встретятся на полях мероприятия для обсуждения мировой энергетической информационной повестки. Об этом пишет oilcapital.ru.
Мероприятия РЭН-2023 состоятся в ЦВЗ «Манеж» в российской столице с 11 по 13 октября. Основная тема программы РЭН-2023 — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
Антон Кобяков, советник президента Российской Федерации, занимающий должность ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2023, рассказал, что форум представляет собой крупнейшую международную отраслевую платформу. В мероприятиях РЭН текущего года примут участие представители государств, формирующих контуры новой энергетической мировой карты. А участие новых геоэкономических лидеров и влиятельных международных экспертов в отрасли энергетики в мероприятиях Российской энергетической недели свидетельствует о большом интересе к России, которую рассматривают в качестве важнейшего игрока на мировом энергетическом рынке. Советник российского президента выразил уверенность, что разноплановые обсуждения, которые состоятся в рамках РЭН, положительно повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом.
Свыше 30 мероприятий, разделенных на тематические блоки, составят в этом году деловую программу РЭН. В их числе: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». Узнать подробности о сессиях деловой программы можно на официальном сайте РЭН.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» входит в список главных международных платформ для обсуждения современных векторов развития топливно-энергетического комплекса.
По традиции РЭН проводится на самом высоком уровне с участием глав крупнейших компаний отрасли энергетики. На полях РЭН в минувшем году было проведено более 70 мероприятий, участниками которых стало свыше 270 спикеров. На форум прибыло более 3 000 гостей и представителей медиа из России и 83 зарубежных государств и территорий.
Форум организуют Фонд Росконгресс и Минэнерго Российской Федерации при участии Правительства Москвы. В роли информационного партнера РЭН-2023 выступает медиахолдинг 1MI.