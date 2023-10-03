Служба занятости содействует развитию креативной индустрии региона

— Эта работа носит отложенный стратегический характер в свете той кадровой потребности, которая складывается сейчас. Для того чтобы в будущем у предприятий были подготовленные кадры, нужно задуматься уже сейчас. Профориентация должна помогать не только молодому человеку определиться с выбором учебной организации, профориентация должна носить более глубокий характер и формировать некие осознанные долгосрочные интересы. Молодые люди должны понимать и карьерные треки развития и перспективы, — отметил Александр Анатольевич.