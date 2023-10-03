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Posted 3 октября, 12:33

Published 3 октября, 12:33

Modified Сегодня, 01:46

Updated Сегодня, 01:46

Служба занятости содействует развитию креативной индустрии региона

Служба занятости содействует развитию креативной индустрии региона

3 октября 2023, 12:33
Фото: 1MI
Проникновение креативных индустрий в рабочие специальности обогащает в целом экономику региона. Поэтому очень важно делать связку различных отраслей, курируемых всеми органами власти. Об этом заявил глава дептруда Тюменской области Александр Сидоров.

Форум креативных предпринимателей стартовал в Тюмени. На панельной дискуссии форума обсуждалась стратегия развития креативных индустрий в Тюменской области. Дискуссия собрала более 100 участников.

Одним из приглашенных спикеров стал Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области. Он рассказал предпринимателям о мероприятиях и программах, которые помогают работодателям найти квалифицированных специалистов и развивать свой бизнес.

Потребность работодателей в сферах креативных индустрий постоянно растет. Стремительные изменения в технологиях и требованиях рынка делают эту отрасль все более востребованной. Работодатели и предприниматели нуждаются в талантливых и креативных специалистах, которые смогут создавать уникальные и инновационные продукты или услуги. В настоящее время работодателями в данной сфере заявлено более 2 тысяч вакансий.

Наиболее востребованы специалисты по профессиям:

— библиотекарь;

— культорганизатор;

— художник;

— корреспондент;

— программист.

На заявленные вакансии в течение года было направлено более 1,7 тысячи граждан, трудоустроено — более 1,2 тысячи.

Также служба занятости осуществляет содействие в реализации предпринимательской инициативы безработных граждан. В 2023 году собственное дело в сферах креативных индустрий открыли 6 граждан и получили материальную выплату в размере 192 000 рублей.

Кроме этого служба занятости организует обучение по образовательным программам, относящимся к креативной сфере как безработных и ищущих работу граждан в рамках государственного задания, так и отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». С начала года по креативным направлениям прошли обучение более 210 человек.

Еще один блок мероприятий, который курирует служба занятости, это профориентация.

— Эта работа носит отложенный стратегический характер в свете той кадровой потребности, которая складывается сейчас. Для того чтобы в будущем у предприятий были подготовленные кадры, нужно задуматься уже сейчас. Профориентация должна помогать не только молодому человеку определиться с выбором учебной организации, профориентация должна носить более глубокий характер и формировать некие осознанные долгосрочные интересы. Молодые люди должны понимать и карьерные треки развития и перспективы, — отметил Александр Анатольевич.

В этом молодым людям могут помочь конкурсные движения «Профессионалы» и «Абилимпикс». Ежегодно в программе конкурсов увеличивается количество креативных компетенций, но у молодежи есть возможность проявить себя и в рабочих специальностях. Например, в компетенции «малярные и декоративные работы» участники сами принимали решение о том, как именно будет выглядеть их законченная конкурсная работа.

Александр Сидоров отметил, что проникновение креативных индустрий в рабочие специальности действительно обогащает в целом экономику региона. Поэтому очень важно делать связку различных отраслей, курируемых всеми органами власти.

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