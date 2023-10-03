Шесть тюменских проектов выиграли гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Объявлен список проектов-победителей специального конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив. Эксперты изучили более трех тысяч заявок. От Тюменской области в конкурсе участвовали 66 проектов, шесть из них стали победителями.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, победители разделят между собой более 4, 7 млн рублей. В число грантополучателей вошли: Семейная творческая мастерская «Мы вместе». Центр социальных проектов и программ «Радуга талантов» (Ишим).

Художественный практикум «По следам летописи мужества». Детская художественная школа г. Ишима.

Цикл просветительских мероприятий «Навстречу друг другу».Центр реализации социокультурных программ и проектов «Национальное братство» (Ишим).

Проект «Кинопедагогика в ЛНР». Фонд «Жизнь и Дело» (Тюмень).

Историко-краеведческая настольная игра «Надо знать». Центр досуга и культуры Уватского муниципального района.

Патриотический фестиваль «Дорогами военного подвига». Центр реализации социальных проектов и программ «Зажигаем звезды» (Ишим).