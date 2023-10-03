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Posted 3 октября, 12:01

Published 3 октября, 12:01

Modified Сегодня, 02:04

Updated Сегодня, 02:04

Шесть тюменских проектов выиграли гранты от Президентского фонда культурных инициатив

Шесть тюменских проектов выиграли гранты от Президентского фонда культурных инициатив

3 октября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Объявлен список проектов-победителей специального конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив. Эксперты изучили более трех тысяч заявок. От Тюменской области в конкурсе участвовали 66 проектов, шесть из них стали победителями.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, победители разделят между собой более 4, 7 млн рублей.

В число грантополучателей вошли:

  • Семейная творческая мастерская «Мы вместе». Центр социальных проектов и программ «Радуга талантов» (Ишим).
  • Художественный практикум «По следам летописи мужества». Детская художественная школа г. Ишима.
  • Цикл просветительских мероприятий «Навстречу друг другу».Центр реализации социокультурных программ и проектов «Национальное братство» (Ишим).
  • Проект «Кинопедагогика в ЛНР». Фонд «Жизнь и Дело» (Тюмень).
  • Историко-краеведческая настольная игра «Надо знать». Центр досуга и культуры Уватского муниципального района.
  • Патриотический фестиваль «Дорогами военного подвига». Центр реализации социальных проектов и программ «Зажигаем звезды» (Ишим).
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