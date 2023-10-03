Шесть тюменских проектов выиграли гранты от Президентского фонда культурных инициатив
3 октября 2023, 12:01
Фото: 1MI
Объявлен список проектов-победителей специального конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив. Эксперты изучили более трех тысяч заявок. От Тюменской области в конкурсе участвовали 66 проектов, шесть из них стали победителями.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, победители разделят между собой более 4, 7 млн рублей.
В число грантополучателей вошли:
Семейная творческая мастерская «Мы вместе». Центр социальных проектов и программ «Радуга талантов» (Ишим).
Художественный практикум «По следам летописи мужества». Детская художественная школа г. Ишима.
Цикл просветительских мероприятий «Навстречу друг другу».Центр реализации социокультурных программ и проектов «Национальное братство» (Ишим).
Проект «Кинопедагогика в ЛНР». Фонд «Жизнь и Дело» (Тюмень).
Историко-краеведческая настольная игра «Надо знать». Центр досуга и культуры Уватского муниципального района.
Патриотический фестиваль «Дорогами военного подвига». Центр реализации социальных проектов и программ «Зажигаем звезды» (Ишим).