Работы трех юных тюменок опубликовали в энциклопедии будущего

Две другие девушки из Тюмени — Жанслу Жакупова и Анастасия Черникова подготовили рисунки на тему «Город будущего» и «Наука и технологии». В своих работах юные художницы изобразили, как будут выглядеть технологичные дома, умный транспорт, которые сделают жизнь более комфортной и безопасной. Благодаря сервису «Строки», с их идеями могут познакомиться миллионы читателей. Обложка книги интерактивная, сканируя QR-код читатель может увидеть «оживший» луноход.