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Работы трех юных тюменок опубликовали в энциклопедии будущего

Работы трех юных тюменок опубликовали в энциклопедии будущего

3 октября 2023, 12:46
Фото: 1MI
В России представили первую цифровую энциклопедию будущего. Автором издания стала биолог-исследователь, научный журналист Мария Пази, а соавторами — талантливые дети из 24 регионов страны (трое их них — тюменки), победившие в просветительской программе «Поколение М».

Одна из работ энциклопедии — эссе на тему «Медицина будущего» Юлии Бесковой из Тюмени. В своем произведении школьница рассуждала на тему инновационных методов лечения и диагностики, которые через несколько лет будут в медицине. Так, например, юный литератор считает, что эффективным способом борьбы с болезнями могут стать специальные запрограммированные наночастицы — роботизированные клетки, нацеленные на борьбу с вирусами.

Две другие девушки из Тюмени — Жанслу Жакупова и Анастасия Черникова подготовили рисунки на тему «Город будущего» и «Наука и технологии». В своих работах юные художницы изобразили, как будут выглядеть технологичные дома, умный транспорт, которые сделают жизнь более комфортной и безопасной. Благодаря сервису «Строки», с их идеями могут познакомиться миллионы читателей. Обложка книги интерактивная, сканируя QR-код читатель может увидеть «оживший» луноход.

Фото: МТС

Тюменские ребята внесли большой вклад в энциклопедию будущего и вошли в число соавторов со школьниками из других городов страны, отмечают организаторы.

Одна из главных ценностей энциклопедии в том, что современные дети создали свой идеальный мир, в котором они будут жить через несколько десятилетий: от прорывов в науке и технологиях до экологических и социальных вопросов. Надеемся, что цифровая энциклопедия на стыке технологий и чтения в интерактивном формате будет полезна как сверстникам и родителям, так и учителям, учитывая знания и потребности современных школьников, — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Болезни#Россия#Школьники#Интернет#МТС#Борьба#Рисунки#Инновации#Энциклопедии#Анастасия Имамахметова
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