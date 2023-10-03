Работы трех юных тюменок опубликовали в энциклопедии будущего

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Одна из работ энциклопедии — эссе на тему «Медицина будущего» Юлии Бесковой из Тюмени. В своем произведении школьница рассуждала на тему инновационных методов лечения и диагностики, которые через несколько лет будут в медицине. Так, например, юный литератор считает, что эффективным способом борьбы с болезнями могут стать специальные запрограммированные наночастицы — роботизированные клетки, нацеленные на борьбу с вирусами.
Две другие девушки из Тюмени — Жанслу Жакупова и Анастасия Черникова подготовили рисунки на тему «Город будущего» и «Наука и технологии». В своих работах юные художницы изобразили, как будут выглядеть технологичные дома, умный транспорт, которые сделают жизнь более комфортной и безопасной. Благодаря сервису «Строки», с их идеями могут познакомиться миллионы читателей. Обложка книги интерактивная, сканируя QR-код читатель может увидеть «оживший» луноход.
Тюменские ребята внесли большой вклад в энциклопедию будущего и вошли в число соавторов со школьниками из других городов страны, отмечают организаторы.
Одна из главных ценностей энциклопедии в том, что современные дети создали свой идеальный мир, в котором они будут жить через несколько десятилетий: от прорывов в науке и технологиях до экологических и социальных вопросов. Надеемся, что цифровая энциклопедия на стыке технологий и чтения в интерактивном формате будет полезна как сверстникам и родителям, так и учителям, учитывая знания и потребности современных школьников, — прокомментировала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.