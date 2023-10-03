Хирург назвал стоимость самых популярных пластических операций

— Стоимость операции включает несколько компонентов: услуги хирурга (консультация, выполнение операции, наблюдение за пациентом), услуги клиники (работа персонала, анестезия, расходные материалы, пребывание в палате и другое) и использование медицинских изделий (имплантаты, протезы, компрессионное белье). Если стоимость медицинских изделий примерно одинакова по всей стране, то цена на услуги хирурга и клиники может значительно варьироваться. В Санкт-Петербурге верхняя блефаропластика обойдется примерно в 80 тысяч рублей, увеличение груди — около 330 тысяч, подтяжка груди — 220 тысяч, пластика живота — 280 тысяч рублей.