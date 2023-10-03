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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Хирург назвал стоимость самых популярных пластических операций

3 октября 2023, 12:04
В интервью для ИА RuNews24.ru пластический хирург, травматолог-ортопед Ильмир Галиев рассказал о состоянии пластической хирургии в России и ее популярности в настоящее время.

— Какие сегодня самые востребованные пластические операции в России?

— Как и по всему миру, в России наиболее популярными операциями являются: коррекция возрастных изменений лица (исправление морщин и подтяжка кожи лица), маммопластика (увеличение и подтяжка груди), операции на теле (пластика живота и липосакция). Также пользуются спросом операции по изменению формы носа и интимная пластика.

— Сколько стоят эти самые популярные операции в среднем?

— Стоимость операции включает несколько компонентов: услуги хирурга (консультация, выполнение операции, наблюдение за пациентом), услуги клиники (работа персонала, анестезия, расходные материалы, пребывание в палате и другое) и использование медицинских изделий (имплантаты, протезы, компрессионное белье). Если стоимость медицинских изделий примерно одинакова по всей стране, то цена на услуги хирурга и клиники может значительно варьироваться. В Санкт-Петербурге верхняя блефаропластика обойдется примерно в 80 тысяч рублей, увеличение груди — около 330 тысяч, подтяжка груди — 220 тысяч, пластика живота — 280 тысяч рублей.

— Насколько состоятельные клиенты обращаются к пластическим хирургам сегодня?

— Пластические операции не покрываются обязательным медицинским страхованием, поэтому пациент сам оплачивает операцию. Однако, несмотря на это, пациенты пластических хирургов различаются не только по возрасту, характеру, вероисповеданию и мировоззрению, но и по своему финансовому положению.

Некоторые используют личные сбережения для оплаты операции, другие оформляют рассрочку или берут кредит. Часто клиники сотрудничают с банками, что позволяет пациентам оформить все необходимые документы прямо в клинике, пишет ИА RuNews24.ru

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