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Updated Сегодня, 10:38

Билеты уже проданы: в Тюменском театре кукол покажут спектакль для взрослых

Билеты уже проданы: в Тюменском театре кукол покажут спектакль для взрослых

3 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI
В Тюменском театре кукол хотят увеличить число посетителей за счёт более взрослых спектаклей. С 13 по 15 октября здесь покажут поставному по роману «Мастер и Маргарита».

Стоит отметить, что данный спектакль будет иметь ограничение «18+», дети не смогут его посетить. По данным «Тюменского времени» в репертуаре Тюменского театра кукол много лет не было постановок для взрослой публики.

Билеты на первые спектакли, которые пройдут с 13 по 15 октября, уже распроданы. Постановка будет идти три часа, дня неё сшили 100 костюмов.

«Мы работали с Еленой Волковой почти два года над этим спектаклем только придумывая его», — сообщила режиссер проекта «Мастер и Маргарита» Наталья Явныч.

С 26 сентября в Тюмени открылся 166 сезон для Тюменского драматического театра.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Спектакли
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