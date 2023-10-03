Билеты уже проданы: в Тюменском театре кукол покажут спектакль для взрослых

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Стоит отметить, что данный спектакль будет иметь ограничение «18+», дети не смогут его посетить. По данным «Тюменского времени» в репертуаре Тюменского театра кукол много лет не было постановок для взрослой публики.
Билеты на первые спектакли, которые пройдут с 13 по 15 октября, уже распроданы. Постановка будет идти три часа, дня неё сшили 100 костюмов.
«Мы работали с Еленой Волковой почти два года над этим спектаклем только придумывая его», — сообщила режиссер проекта «Мастер и Маргарита» Наталья Явныч.
С 26 сентября в Тюмени открылся 166 сезон для Тюменского драматического театра.