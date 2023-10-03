«Без температуры и кашля»: как не заболеть в сезон ОРВИ, гриппа и коронавируса

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Несмотря на то, что пандемия коронавируса уже позади и тотальный масочный режим уже не действует, многие до сих пор активно пользуются медицинскими масками в общественных местах. С таких людей врач-терапевт Ирина Когалымова рекомендует брать пример.
«Вспомните самое начало пандемии, когда в масках ходили практически все потому что боялись неизвестного вируса. Стоит понимать, что грипп и ОРВИ — это тоже не шутки, да и коронавирус до сих пор существует. Ношение средств индивидуальной защиты сокращает риск заражения, а потому в общественных местах стоит о себе позаботиться», — говорит врач.
Когалымова также напоминает, что основным источником ОРВИ является больной человек, эпидемическая опасность которого напрямую связана с выраженностью таких симптомов, как кашель, насморк при которых вирус выделяется во внешнюю среду, в результате чего достаточно быстро заражаются окружающие больного люди. Вирус гриппа также очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Поэтому стоит минимизировать свое пребывание в местах массового скопления людей и без особой надобности не посещать многолюдные места. Возвращаясь домой обязательно нужно вымыть руки и лицо.
Также для профилактики гриппа и других ОРВИ важно соблюдать следующие рекомендации:
Не лишним будет узнать, имеется ли в вашем организме дефицит витаминов. Но важно помнить, что самостоятельно назначать себе курс не стоит, необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом, который на основе показателей вашего организма подберет вам необходимые дозировки.
«У нас тюменцы, к сожалению, витамины недооценивают и считают, что сами могут себе все выписать, а потому многие сразу берут убойные дозировки. Однако так делать не стоит. Важно получить консультация специалиста и пить витамины правильно, в противном случае они могут даже навредить и только спровоцировать ослабление иммунитета», — объяснила фармацевт Марина Рогозина.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что ежегодная вакцинация — самый эффективный способ защиты. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства. На российском рынке в настоящий момент представлено более 15 различных вакцин от гриппа, которые различаются не только составом, но и уровнем защиты и способом введения.
В Тюмени бесплатно будут прививать вакциной «Совигрипп» взрослых и препаратом «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс» для детей. Всего в Тюменскую область поступило на данный момент более 500 тыс. доз вакцин.
«На ноябрь прививку лучше не оставлять, поскольку иммунитету нужно три-четыре недели на „активизацию“. Сезон гриппа начинается не сейчас: а примерно в ноябре–декабре, с пиком в последний месяц года, перерывом на праздники, и новым пиком в феврале. Оптимальным вариантом будет вакцинация в сентябре–октябре, позже — смысла значительно меньше», — рассказал «Нашему городу» иммунолог Николай Крючков.
По статистике Роспотребнадзора, чаще всего в разгар ОРВИ и гриппа болеют:
При появлении первых симптомов заболевания стоит сразу обратиться к врачу. Специалисты выделяют ряд признаков, сигнализирующих о заражении:
Медики настоятельно рекомендуют тюменцам не заниматься самолечением, а обращаться к профессионалам. Причем в начальной стадии вылечить пациента значительно проще, чем в запущенной, когда могут уже появится осложнения. Своевременное обращение в больницу поможет вам быстрее встать на ноги и вернуться к активной жизни.