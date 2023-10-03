«Без температуры и кашля»: как не заболеть в сезон ОРВИ, гриппа и коронавируса

Когалымова также напоминает, что основным источником ОРВИ является больной человек, эпидемическая опасность которого напрямую связана с выраженностью таких симптомов, как кашель, насморк при которых вирус выделяется во внешнюю среду, в результате чего достаточно быстро заражаются окружающие больного люди. Вирус гриппа также очень легко передается. Самый распространенный путь передачи инфекции — воздушно-капельный. Поэтому стоит минимизировать свое пребывание в местах массового скопления людей и без особой надобности не посещать многолюдные места. Возвращаясь домой обязательно нужно вымыть руки и лицо.