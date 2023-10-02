Жители Тюмени сообщают о серьезных проблемах на четырех автобусных маршрутах

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Проблемы возникают и в другой части города.
«Очень не удобный маршрут 65, и 6, с Казарово, что бы добраться на Мельникайте» — сообщила «Нашему городу» тюменка Ольга В.
В центре Тюмени большие проблемы с автобусом №51. В час пик они быстро заполняются пассажирами.
«В 51 ни утром, ни вечером не сесть. Едут полные, на Профсоюзной не зайти», — сообщает читатель «Нашего города» Наталья А.
Проблемы и с автобусами №24, в час пик в них «вообще не зайти».
На прошлой неделе тюменцы жаловались на работу транспорта на Лесобазе (маршрутки 41 и 84). Эксперты отмечают, что в сентябре пассажиропоток увеличился.