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Updated Сегодня, 11:24

Автобусы Тюмени

Жители Тюмени сообщают о серьезных проблемах на четырех автобусных маршрутах

2 октября 2023, 10:44
Фото: Тюменьгортранс
Автобусы Тюмени
Тюменцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. На прошлой неделе сообщалось о проблемах на маршрутах 41 и 84 на Лесобазе. В выходные дни часто задерживается маршрут №55.

Проблемы возникают и в другой части города.

«Очень не удобный маршрут 65, и 6, с Казарово, что бы добраться на Мельникайте» — сообщила «Нашему городу» тюменка Ольга В.

В центре Тюмени большие проблемы с автобусом №51. В час пик они быстро заполняются пассажирами.

«В 51 ни утром, ни вечером не сесть. Едут полные, на Профсоюзной не зайти», — сообщает читатель «Нашего города» Наталья А.

Проблемы и с автобусами №24, в час пик в них «вообще не зайти».

На прошлой неделе тюменцы жаловались на работу транспорта на Лесобазе (маршрутки 41 и 84). Эксперты отмечают, что в сентябре пассажиропоток увеличился.

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#Александр Мязин#Автобусы#Новости тюмени#Тюменцы
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