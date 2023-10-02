Волонтеры тюменского водоканала пересалили 50 саженцев сибирской кедровой сосны

Участие в восстановлении сибирских кедровников одно из любимых, но не единственное увлечение волонтеров «Росводоканал Тюмень». В этом году добровольцы высадили более 200 саженцев деревьев, очистили берега двух водоемов и лесную полосу, зарыбили озеро и провели два десятка экологических уроков.