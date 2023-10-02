Волонтеры тюменского водоканала пересалили 50 саженцев сибирской кедровой сосны

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
С региональным отделением проекта «Кедры России» волонтеры тюменского водоканала начали сотрудничать в этом году и уже пересадили более 1100 маленьких саженцев сибирской кедровой сосны, выращенных из семян.
«Мы выращиваем растения своими силами или получаем от единомышленников. Последние 50 саженцев нам передал в дар председатель алтайского регионального отделения общероссийского проекта „Кедры России“, а здесь, в Тюмени, рассадили их вместе с волонтёрами водоканала. Зимовать растения будут на улице, наша задача — следить, чтобы грунт в горшочках был влажным, а при наступлении холодов сберечь саженцы от морозов», — рассказала куратор тюменского регионального отделения проекта «Кедры России» Вера Пахомчик.
Это уже третья совместная акция волонтеров водоканала и регионального отделения проекта «Кедры России». Добровольцы всегда работают вместе с детьми.
«Чтобы выросло дерево требуется много сил и времени. Высаживая росточки своими руками, дети приучаются к труду, а еще иначе начинают смотреть на окружающий вокруг мир — бережнее относятся к природе», — считает ведущий инженер «Росводоканал Тюмень» Лиана Щербатова.
Участие в восстановлении сибирских кедровников одно из любимых, но не единственное увлечение волонтеров «Росводоканал Тюмень». В этом году добровольцы высадили более 200 саженцев деревьев, очистили берега двух водоемов и лесную полосу, зарыбили озеро и провели два десятка экологических уроков.