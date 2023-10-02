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Волонтеры тюменского водоканала пересалили 50 саженцев сибирской кедровой сосны

Волонтеры тюменского водоканала пересалили 50 саженцев сибирской кедровой сосны

2 октября 2023, 10:49
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Волонтеры «Росводоканал Тюмень» пересадили еще полсотни двухгодовалых кедров. В новых горшочках саженцам предстоит расти и набираться сил около трех лет, потом они будут высажены на постоянное место в живой природе.

С региональным отделением проекта «Кедры России» волонтеры тюменского водоканала начали сотрудничать в этом году и уже пересадили более 1100 маленьких саженцев сибирской кедровой сосны, выращенных из семян.

«Мы выращиваем растения своими силами или получаем от единомышленников. Последние 50 саженцев нам передал в дар председатель алтайского регионального отделения общероссийского проекта „Кедры России“, а здесь, в Тюмени, рассадили их вместе с волонтёрами водоканала. Зимовать растения будут на улице, наша задача — следить, чтобы грунт в горшочках был влажным, а при наступлении холодов сберечь саженцы от морозов», — рассказала куратор тюменского регионального отделения проекта «Кедры России» Вера Пахомчик.

Это уже третья совместная акция волонтеров водоканала и регионального отделения проекта «Кедры России». Добровольцы всегда работают вместе с детьми.

«Чтобы выросло дерево требуется много сил и времени. Высаживая росточки своими руками, дети приучаются к труду, а еще иначе начинают смотреть на окружающий вокруг мир — бережнее относятся к природе», — считает ведущий инженер «Росводоканал Тюмень» Лиана Щербатова.

Участие в восстановлении сибирских кедровников одно из любимых, но не единственное увлечение волонтеров «Росводоканал Тюмень». В этом году добровольцы высадили более 200 саженцев деревьев, очистили берега двух водоемов и лесную полосу, зарыбили озеро и провели два десятка экологических уроков.

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