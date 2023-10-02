В Тюменской области средняя зарплата врачей превысила 113 тысяч рублей

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Росстат предоставил данные о размерах зарплат российских медработников за первое полугодие. Согласно данным, врачи в Тюменской области в период с января по июнь этого года в среднем получали 113 345 рублей, что выше среднего по России. В среднем по стране, российские медицинские работники получают 105 455 рублей.
Если говорить о среднем медицинском персонале, то с их зарплатами дела обстоят немного иначе. Средний показатель по России — 52 710 рублей в месяц, по Тюменской области — 57 306 рублей.
Младший медицинский персонал получает в среднем по России 44 956 рублей, в Тюменской области — 55 652 рублей.
Как сообщает «Вслух.ру», по последним данным департамента труда Тюменской области, в сфере здравоохранения открыты более 1 700 вакансий.