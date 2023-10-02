nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:21

Published Сегодня, 02:21

Modified Сегодня, 02:23

Updated Сегодня, 02:23

В Тюменской области средняя зарплата врачей превысила 113 тысяч рублей

В Тюменской области средняя зарплата врачей превысила 113 тысяч рублей

2 октября 2023, 02:21
Фото: Антон Засимов / 1MI
По данным Росстата, средняя зарплата медработников в России составила 105 455 рублей. В Тюменской области этот показатель выше.

Росстат предоставил данные о размерах зарплат российских медработников за первое полугодие. Согласно данным, врачи в Тюменской области в период с января по июнь этого года в среднем получали 113 345 рублей, что выше среднего по России. В среднем по стране, российские медицинские работники получают 105 455 рублей.

Если говорить о среднем медицинском персонале, то с их зарплатами дела обстоят немного иначе. Средний показатель по России — 52 710 рублей в месяц, по Тюменской области — 57 306 рублей.

Тюменцам рассказали, как перенести или отменить запись к врачу онлайн
Узнать подробнее

Младший медицинский персонал получает в среднем по России 44 956 рублей, в Тюменской области — 55 652 рублей.

Как сообщает «Вслух.ру», по последним данным департамента труда Тюменской области, в сфере здравоохранения открыты более 1 700 вакансий.

Читайте также:
Дела сердечные: тюменский врач-кардиолог рассказывает, как избежать инфарктаБархатный сезон: врач назвал отличия от летнего периода отдыхаВрачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет
#Общество#Врачи#Тюменская область#Заработная плата#Тюменцы#Зарплата#Зарплаты#Статистика#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия
Вчера, 19:44
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
Регина Тодоренко и Тимур Родригез покажут Тюмень в шоу «Руссо Экспрессо»
30 сентября, 05:04
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
29 сентября, 06:02
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12