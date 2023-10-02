В Тюменской области средняя зарплата врачей превысила 113 тысяч рублей

Росстат предоставил данные о размерах зарплат российских медработников за первое полугодие. Согласно данным, врачи в Тюменской области в период с января по июнь этого года в среднем получали 113 345 рублей, что выше среднего по России. В среднем по стране, российские медицинские работники получают 105 455 рублей.