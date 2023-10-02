В Тюменской области запустили первую очередь завода «Протеинсиб»

Генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов: «Большая роль отводится коллективу, в который мы верим и стремимся его развивать. Конечно, без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку!».



«Протеинсиб» в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.