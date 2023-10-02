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Posted 2 октября, 09:31

Published 2 октября, 09:31

Modified Сегодня, 01:18

Updated Сегодня, 01:18

В Тюменской области запустили первую очередь завода «Протеинсиб»

В Тюменской области запустили первую очередь завода «Протеинсиб»

2 октября 2023, 09:31
Фото: 1MI
Сегодня, 2 октября, в Ишимском районе открыли первую очередь уникального в стране завода по глубокой переработке гороха. Торжественное мероприятие по запуску предприятия «Протеинсиб» прошло в деревне Савина, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информцентр правительства ТО

В торжественном запуске первой очереди предприятия «Протеинсиб» приняли участие заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.

Владимир Чейметов: «Я хочу передать слова благодарности и поздравления Губернатора Тюменской области Александра Моора, который с самого начала обсуждения проекта поддерживал и ждал хороших производственных результатов. Хочу пожелать прежде всего коллективу агрохолдинга „Юбилейный“ больших результатов работы, вслед за первой очередью запустить дальнейшие этапы, чтобы завод вышел на проектную мощность. Мы вместе с вами будем радоваться успехам этого замечательного производства».

Генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов: «Большая роль отводится коллективу, в который мы верим и стремимся его развивать. Конечно, без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку!».

«Протеинсиб» в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.

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