В Тюменской области запустили первую очередь завода «Протеинсиб»

Posted 2 октября, 09:31
Published 2 октября, 09:31
Modified Сегодня, 01:18
Updated Сегодня, 01:18
В торжественном запуске первой очереди предприятия «Протеинсиб» приняли участие заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов, глава Ишимского района Сергей Ломовцев и генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.
Владимир Чейметов: «Я хочу передать слова благодарности и поздравления Губернатора Тюменской области Александра Моора, который с самого начала обсуждения проекта поддерживал и ждал хороших производственных результатов. Хочу пожелать прежде всего коллективу агрохолдинга „Юбилейный“ больших результатов работы, вслед за первой очередью запустить дальнейшие этапы, чтобы завод вышел на проектную мощность. Мы вместе с вами будем радоваться успехам этого замечательного производства».
Генеральный директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов: «Большая роль отводится коллективу, в который мы верим и стремимся его развивать. Конечно, без помощи областного бюджета, Правительства региона, Губернатора Тюменской области Александра Моора мы не смогли бы оперативно все построить. Спасибо им за поддержку!».
«Протеинсиб» в деревне Савина Ишимского района Тюменской области — первый в России завод по глубокой переработке гороха. Его запуск позволит создать в регионе кластер инновационного для отрасли сельского хозяйства направления.