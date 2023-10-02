В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась

В начале года средняя стоимость подержанных автомобилей составляла 320 — 350 тысяч рублей. Теперь их цена увеличилась до 630 тысяч. Больше всего увеличилась стоимость иномарок. Из бюджетных машин остались только Lada Priora, Lada 2114, Lada 2107.