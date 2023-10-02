В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
В начале года средняя стоимость подержанных автомобилей составляла 320 — 350 тысяч рублей. Теперь их цена увеличилась до 630 тысяч. Больше всего увеличилась стоимость иномарок. Из бюджетных машин остались только Lada Priora, Lada 2114, Lada 2107.
В ценовом сегменте 3 млн рублей можно приобрести Hyundai Tucson 2017 года, Toyota Camry 2020 года. До 1,5 млн рублей Kia Sportage, Toyota Corolla, Toyota RAW.
Эксперты полагают, что постепенно и российские машины перестанут быть бюджетными. Lada Granta 2018–2020 года продается за 600 — 720 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что цены на китайские авто значительно выросли за минувшие три года. Некоторые модели из КНР уступают конкурентам по динамике цен весьма незначительно. Лидирует Chery Tiggo 4 с показателем +140% к первоначальной стоимости.