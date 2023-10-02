В машине тюменца сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотики

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
На трассе «Тюмень — Омск» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился житель села Ярково 1978 года рождения. При общении со стражами порядка мужчина заметно нервничал, что стало поводом для досмотра. В машине был найден сверток с порошкообразным веществом.
Водитель пояснил, что приобрел наркотики через Интернет и распространять не собирался: купил он их для личного потребления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ». Ему грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени были пойманы наркоторговцы. Они занимались распространением в Тюменской, Калужской и Астраханской областях.