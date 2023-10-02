В машине тюменца сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотики

На трассе «Тюмень — Омск» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился житель села Ярково 1978 года рождения. При общении со стражами порядка мужчина заметно нервничал, что стало поводом для досмотра. В машине был найден сверток с порошкообразным веществом.