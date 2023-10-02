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В машине тюменца сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотики

В машине тюменца сотрудники Госавтоинспекции обнаружили наркотики

2 октября 2023, 05:14
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Жителя Тюменской области Госавтоинспекторы остановили для проверки документов. Однако, своим нервным поведением он выдал сам себя.

На трассе «Тюмень — Омск» сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился житель села Ярково 1978 года рождения. При общении со стражами порядка мужчина заметно нервничал, что стало поводом для досмотра. В машине был найден сверток с порошкообразным веществом.

Водитель пояснил, что приобрел наркотики через Интернет и распространять не собирался: купил он их для личного потребления.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических веществ». Ему грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени были пойманы наркоторговцы. Они занимались распространением в Тюменской, Калужской и Астраханской областях.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Наркотики#Наркопреступления#Любовь Селезнева
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