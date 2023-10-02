В Исетском районе из-за непотушенной сигареты произошел пожар, унесший жизнь человека

Posted Сегодня, 04:02
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1 октября в районе 23 часов вечера в переулке Советский в селе Минино Исетского района произошел пожар в одном из домов.
Как сообщает МЧС Тюменской области в Телеграм-канале, на ликвидацию огня были направлены 3 единицы техники и 9 огнеборцев.
При пожаре погиб один человек. Предварительно установлено, что причиной возникновения возгорания стала непотушенная сигарета.
Ранее «Наш Город» сообщал, что утром 30 сентября в тюменском селе Большое Сорокино произошел пожар. Из опасной зоны было эвакуировано два человека. В ходе тушения пожара в доме было найдено тело погибшего.