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В Исетском районе из-за непотушенной сигареты произошел пожар, унесший жизнь человека

В Исетском районе из-за непотушенной сигареты произошел пожар, унесший жизнь человека

2 октября 2023, 04:02
Фото: 1MI
Тушением пожара занимались 9 огнеборцев. Спасти жильца дома им не удалось.

1 октября в районе 23 часов вечера в переулке Советский в селе Минино Исетского района произошел пожар в одном из домов.

Как сообщает МЧС Тюменской области в Телеграм-канале, на ликвидацию огня были направлены 3 единицы техники и 9 огнеборцев.

При пожаре погиб один человек. Предварительно установлено, что причиной возникновения возгорания стала непотушенная сигарета.

Ранее «Наш Город» сообщал, что утром 30 сентября в тюменском селе Большое Сорокино произошел пожар. Из опасной зоны было эвакуировано два человека. В ходе тушения пожара в доме было найдено тело погибшего.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пожары#Жертвы пожара#Жертвы#Любовь Селезнева
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