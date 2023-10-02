В Голышмановской больнице штат сотрудников пополнился новыми кадрами

«Наша областная больница продолжает активную работу по привлечению новых кадров в рамках программы модернизации здравоохранения. Привлечение специалистов в сельскую медицину является важной составляющей для обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания в наших сельских территориях. Приход этих новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности. Мы благодарны нашим молодым коллегам за их решение работать в сельской медицине и готовы обеспечить им поддержку и условия для эффективной работы», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.