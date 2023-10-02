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Posted 2 октября, 11:35

Published 2 октября, 11:35

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

В Голышмановской больнице штат сотрудников пополнился новыми кадрами

В Голышмановской больнице штат сотрудников пополнился новыми кадрами

2 октября 2023, 11:35
Фото: 1MI
С начала года в областную больницу №11 Голышмановского городского округа устроились на работу два участковых терапевта, хирург и 12 медсестер. Привлечению новых кадров в медучреждение способствует нацпроект «Здравоохранение» и отраслевая программа региона.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. В последние годы всё больше молодых специалистов проявляют интерес к работе в сельских районах, что говорит о росте престижности профессии медика.

В результате проводимых мероприятий, штат больницы был значительно пополнен молодыми специалистами, в числе которых нашел свое место высококвалифицированный врач-хирург Чингиз Тойчуев. Он обладает не только глубокими знаниями и умениями, но и стремится оказывать медицинскую помощь жителям сельской местности на самом высоком уровне.

Благодаря активной работе по реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», Областная больница №11 продолжает наращивать кадровый потенциал и повышать качество медицинской помощи сельским жителям.

«Наша областная больница продолжает активную работу по привлечению новых кадров в рамках программы модернизации здравоохранения. Привлечение специалистов в сельскую медицину является важной составляющей для обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания в наших сельских территориях. Приход этих новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности. Мы благодарны нашим молодым коллегам за их решение работать в сельской медицине и готовы обеспечить им поддержку и условия для эффективной работы», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.

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