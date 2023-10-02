В Голышмановской больнице штат сотрудников пополнился новыми кадрами

Posted 2 октября, 11:35
Published 2 октября, 11:35
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, что кадровая политика в сельских учреждениях здравоохранения является одним из приоритетных направлений развития медицины. В последние годы всё больше молодых специалистов проявляют интерес к работе в сельских районах, что говорит о росте престижности профессии медика.
В результате проводимых мероприятий, штат больницы был значительно пополнен молодыми специалистами, в числе которых нашел свое место высококвалифицированный врач-хирург Чингиз Тойчуев. Он обладает не только глубокими знаниями и умениями, но и стремится оказывать медицинскую помощь жителям сельской местности на самом высоком уровне.
Благодаря активной работе по реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», Областная больница №11 продолжает наращивать кадровый потенциал и повышать качество медицинской помощи сельским жителям.
«Наша областная больница продолжает активную работу по привлечению новых кадров в рамках программы модернизации здравоохранения. Привлечение специалистов в сельскую медицину является важной составляющей для обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания в наших сельских территориях. Приход этих новых специалистов позволит нам укрепить первичное звено здравоохранения и повысить уровень медицинской помощи, доступной жителям сельской местности. Мы благодарны нашим молодым коллегам за их решение работать в сельской медицине и готовы обеспечить им поддержку и условия для эффективной работы», — отметил главный врач больницы Алексей Белов.