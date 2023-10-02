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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Грибы в Тюменском районе

Тюменцы сообщают о закрытии сезона грибов и ягод

2 октября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Грибы в Тюменском районе
Людители тихой охоты сообщают об окончании сезона сбора грибов и ягод. В Тюменском районе местные жители собирают последние «дары леса».
«Похоже это финальный аккорд сезона. Собираем последние грибы и похоже в этом году всё», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена В.

Грибы ещё можно собрать в районе Старотобольского тракта, возле сел Муллаши и Чикча и деревни Криводанова. Здесь ещё можно собрать белые грибы.

«Сезон грибной в Тюмени закрыли приезжайте в Югру. У нас сезон в разгаре грибов и ягод море», — отметил житель ХМАО Валерий А.

21 сентября «Наш город» сообщал, что на тюменских рынках распродают последние опята. Тюменцы выезжают из лесов с переполненными грибами машинами.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Грибы
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