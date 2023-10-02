Тюменцы сообщают о закрытии сезона грибов и ягод

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
«Похоже это финальный аккорд сезона. Собираем последние грибы и похоже в этом году всё», — сообщила «Нашему городу» тюменка Елена В.
Грибы ещё можно собрать в районе Старотобольского тракта, возле сел Муллаши и Чикча и деревни Криводанова. Здесь ещё можно собрать белые грибы.
«Сезон грибной в Тюмени закрыли приезжайте в Югру. У нас сезон в разгаре грибов и ягод море», — отметил житель ХМАО Валерий А.
21 сентября «Наш город» сообщал, что на тюменских рынках распродают последние опята. Тюменцы выезжают из лесов с переполненными грибами машинами.