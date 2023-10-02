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Тюменских автолюбителей предупредили об опасности на дорогах

Тюменских автолюбителей предупредили об опасности на дорогах

2 октября 2023, 03:31
Фото: Сергей Рудковский / 1MI
Из-за тумана видимость на дорогах сильно ухудшилась. На трассах дежурят наряды ДПС.

Автомобилистов Тюменской области предупредили об опасной ситуации на дорогах.

Из-за густого тумана на федеральной трассе «Тюмень — Омск» в Абатском районе ограничена видимость. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Телеграм-канале.

На 345-м километре наряд ДПС несет службу и предупреждает водителей о необходимости сбавить скорость в условиях плохой видимости.

Ранее «Наш Город» сообщал, что из-за тумана на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошла авария. При столкновении трех машин пострадали два человека.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Дороги#Опасное вождение#Туман#Любовь Селезнева
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