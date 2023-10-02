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Тюменец скончался после госпитализации

Пожилой тюменец скончался в больнице, он два дня не мог вызвать скорую помощь

2 октября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Тюменец скончался после госпитализации
В областной столице сын обратился в суд из-за смерти отца. Его лечили в городской поликлинике №5 и ОКБ №1.

Всё произошло в 2020 году. 15 ноября отец истца скончался в больнице после госпитализации.

«В октябре 2020 года мужчине стало плохо, он вызывал скорую. Но она к нему не приезжала два дня. И только спустя двое суток он был осмотрен фельдшером неотложной помощи», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Пожилой мужчина обратился в городскую поликлинику №5, но его отправили домой. Через 9 дней его состояние резко ухудшилось и его госпитализировали в ОКБ №1, там он скончался.

Суд признал, что лечение тюменца было проведено с дефектами и нарушениями в организации оказания помощи. С двух медучреждений взыскали 600 тысяч рублей.

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