Пожилой тюменец скончался в больнице, он два дня не мог вызвать скорую помощь

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Всё произошло в 2020 году. 15 ноября отец истца скончался в больнице после госпитализации.
«В октябре 2020 года мужчине стало плохо, он вызывал скорую. Но она к нему не приезжала два дня. И только спустя двое суток он был осмотрен фельдшером неотложной помощи», — сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Пожилой мужчина обратился в городскую поликлинику №5, но его отправили домой. Через 9 дней его состояние резко ухудшилось и его госпитализировали в ОКБ №1, там он скончался.
Суд признал, что лечение тюменца было проведено с дефектами и нарушениями в организации оказания помощи. С двух медучреждений взыскали 600 тысяч рублей.