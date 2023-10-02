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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Пожарные МЧС

Полностью сгорел автобус следующий из Увата в Тюмень

2 октября 2023, 12:25
Фото: МЧС
Пожарные МЧС
В селе Уват полностью сгорел рейсовый автобус. По данным местных жителей, всё произошло очень быстро, люди успели покинуть транспортное средство.

По данным «Нашего города» всё произошло ещё 30 сентября, автобус должен был ехать по маршруту Уват-Тюмень. Прямо на автовокзале (у остановки) он вспыхнул, пламя перекинулось от двигателя в салон. Транспортное средство восстановлению не подлежит, в ходе пожара пострадала остановка автовокзала. По данным МЧС, пассажиры успели покинуть автобус.

Фото: Тюменец Владимир А.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее «Наш город» сообщал, что 9 августа сразу два маршрутных автобуса горели в центре Тюмени. На улице Республики сгорела маршрутка №55. Огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных расчётов. Еще одно происшествие произошло на остановке Циолковского, здесь полностью выгорела кабина.

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#Происшествия#Александр Мязин#Автобусы#Новости тюмени#Пожар
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