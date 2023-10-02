Полностью сгорел автобус следующий из Увата в Тюмень

По данным «Нашего города» всё произошло ещё 30 сентября, автобус должен был ехать по маршруту Уват-Тюмень. Прямо на автовокзале (у остановки) он вспыхнул, пламя перекинулось от двигателя в салон. Транспортное средство восстановлению не подлежит, в ходе пожара пострадала остановка автовокзала. По данным МЧС, пассажиры успели покинуть автобус.