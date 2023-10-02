Полностью сгорел автобус следующий из Увата в Тюмень

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По данным «Нашего города» всё произошло ещё 30 сентября, автобус должен был ехать по маршруту Уват-Тюмень. Прямо на автовокзале (у остановки) он вспыхнул, пламя перекинулось от двигателя в салон. Транспортное средство восстановлению не подлежит, в ходе пожара пострадала остановка автовокзала. По данным МЧС, пассажиры успели покинуть автобус.
Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее «Наш город» сообщал, что 9 августа сразу два маршрутных автобуса горели в центре Тюмени. На улице Республики сгорела маршрутка №55. Огонь удалось потушить ещё до приезда пожарных расчётов. Еще одно происшествие произошло на остановке Циолковского, здесь полностью выгорела кабина.