nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 12:33

Published 2 октября, 12:33

Modified Сегодня, 01:35

Updated Сегодня, 01:35

Педагог тюменского техникума победил во всероссийском конкурсе «Мастер года»

Педагог тюменского техникума победил во всероссийском конкурсе «Мастер года»

2 октября 2023, 12:33
Фото: nashgorod.ru
Преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин победил в конкурсе «Мастер года». Награду ему вручил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Фото: Информцентр правительства ТО

Конкурс проводится среди мастеров производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла. «Мастер года» — это прекрасная возможность проверить свои силы, вырасти профессионально, перенять опыт коллег и найти единомышленников.

«Ивану 31 год. Закончил ТюмГНГУ, получил предложение поработать на севере, но остался в Тюмени. Преподает уже десять лет», — пояснил глава региона.

В апреле 2023-го стал лучшим в своей номинации на областном конкурсе «Педагог года». И сейчас успешно представил регион на всероссийском уровне.

Тюменская область очень много вкладывает в систему профессионального образования. Это видно, ведь на всероссийском уровне наш регион выглядит очень достойно, блистает призерами. И я рад, что в этом есть и мой личный вклад, — говорит Иван Зарубин.

Подпишитесь
В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон
Вчера, 11:23
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Вчера, 03:59
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Вчера, 01:00
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Вчера, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Вчера, 07:20
«Хотел жить счастливо и чтобы близкие были живы»: в ходе СВО погиб 40-летний тоболяк
Вчера, 10:53