Педагог тюменского техникума победил во всероссийском конкурсе «Мастер года»

Posted 2 октября, 12:33
Published 2 октября, 12:33
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
Конкурс проводится среди мастеров производственного обучения и преподавателей учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик профессионального цикла. «Мастер года» — это прекрасная возможность проверить свои силы, вырасти профессионально, перенять опыт коллег и найти единомышленников.
«Ивану 31 год. Закончил ТюмГНГУ, получил предложение поработать на севере, но остался в Тюмени. Преподает уже десять лет», — пояснил глава региона.
В апреле 2023-го стал лучшим в своей номинации на областном конкурсе «Педагог года». И сейчас успешно представил регион на всероссийском уровне.
Тюменская область очень много вкладывает в систему профессионального образования. Это видно, ведь на всероссийском уровне наш регион выглядит очень достойно, блистает призерами. И я рад, что в этом есть и мой личный вклад, — говорит Иван Зарубин.