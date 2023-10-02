Один из пострадавших при взрыве газа в Тобольске находится в реанимации

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Этой ночью в Тобольске в жилом доме взорвался газ, в результате которого загорелась крыша пятиэтажки. Все жильцы дома были эвакуированы, трое пострадали, их доставили в Областную больницу №3.
«В настоящее время двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии, 1 пациент в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировал Департамент здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» сообщал, что сегодня с жильцами дома в ДК «Синтез» состоится встреча. Всем людям, потерявшим документы, пообещали помочь с их восстановлением.