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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

Один из пострадавших при взрыве газа в Тобольске находится в реанимации

Один из пострадавших при взрыве газа в Тобольске находится в реанимации

2 октября 2023, 04:20
Фото: Типичный Тобольск / Телеграм
Три человека оказались в больнице после взрыва газа в жилом доме в Тобольске. В департаменте здравоохранения сообщили о состоянии пострадавших.

Этой ночью в Тобольске в жилом доме взорвался газ, в результате которого загорелась крыша пятиэтажки. Все жильцы дома были эвакуированы, трое пострадали, их доставили в Областную больницу №3.

«В настоящее время двое пациентов находятся в профильном отделении в удовлетворительном состоянии, 1 пациент в отделении реанимации в крайне тяжелом состоянии. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь», — прокомментировал Департамент здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» сообщал, что сегодня с жильцами дома в ДК «Синтез» состоится встреча. Всем людям, потерявшим документы, пообещали помочь с их восстановлением.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Взрывы#Тобольск#ЧП#Газ#Любовь Селезнева
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