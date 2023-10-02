НРФ «Регионы»: Рекламная индустрия в России ощущает заметный подъем

За 2022 год рекламный рынок просел только на два процента вместо ожидаемых 50—70 процентов, а по результатам первого полугодия текущего года объем рынка вырос на 27% и достиг максимальных значений за всю его историю — 315 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, передает tagilcity.ru.