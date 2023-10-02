НРФ «Регионы»: Рекламная индустрия в России ощущает заметный подъем

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
За 2022 год рекламный рынок просел только на два процента вместо ожидаемых 50—70 процентов, а по результатам первого полугодия текущего года объем рынка вырос на 27% и достиг максимальных значений за всю его историю — 315 миллиардов рублей. Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, передает tagilcity.ru.
Региональные игроки рекламной индустрии в совокупности являются одним из ключевых драйверов роста отрасли в целом. Согласно статистике АКАР, в январе — июне этого года региональный рекламный рынок вырос на 25%, а его объем превысил 21 миллиард рублей.
Как заявила вице-президент АКАР, директор «АКАР Северо-Запад» Наталья Пилатова, в ассоциации ощущают заметный подъем регионального рынка рекламы. По ее словам, в первом полугодии 2023 года общий объем рынка Санкт-Петербурга по четырем офлайн-каналам (наружная и транзитная реклама, пресса и радио) вырос на 24%, прирост интернет-рекламы составил 15%, а рост числа рекламодателей на ТВ — 24%.
По данным АКАР, в первом полугодии 2023 лидером среди региональных рынков стал Екатеринбург, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу. При этом уральский рынок увеличивается быстрее, чем федеральный.
Программа НРФ «Регионы» в этом году охватывала самые разные аспекты работы рекламной индустрии: от регионального развития до искусственного интеллекта, от лайфхаков по управлению креативной командой до вопросов маркировки рекламы. Всего на форуме было проведено более 30 сессий и представлен целый ряд индустриальных продуктов. Например, рейтинг рекламных агентств Урала, который дает представление об оборотах, специализации и уровне клиентского сервиса основных игроков.
НРФ «Регионы» в Екатеринбурге стал первым мероприятием в рамках празднования юбилея российской рекламы — 145 лет со дня образования первого рекламного агентства в России. При поддержке АКАР запланирована целая серия мероприятий в Москве с 13 по 17 ноября 2023 года. Информационный партнер НРФ — медиахолдинг 1MI.