Необычный круглый дом продается за 50 млн рублей около Тюмени

Стоит отметить, что стоимость объекта выше, чем других подобных сооружений — 172 тысячи за квадратный метр. Обычно дома в загородной части города Тюмени можно купить за 65 — 95 тысяч за «квадрат». Тюменцы уже назвали круглый дом «большой юртой».