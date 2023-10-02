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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Дома в Тюмени

Необычный круглый дом продается за 50 млн рублей около Тюмени

2 октября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Дома в Тюмени
Строение расположено я в коттеджном поселке «Лагуна». Здесь расположены две постройки, они соединены между собой.

Дом продаётся за 50 млн рублей, здания общей площадью 290 квадратных метров. В них можно жить, есть мебель и необходимые коммуникации, кухня, камин, панорамные окна, котельная, спортзал. Новому собственнику достанется участок в 20 соток.

Фото: Авито

Стоит отметить, что стоимость объекта выше, чем других подобных сооружений — 172 тысячи за квадратный метр. Обычно дома в загородной части города Тюмени можно купить за 65 — 95 тысяч за «квадрат». Тюменцы уже назвали круглый дом «большой юртой».

Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени стоимость на загородную недвижимость сейчас «застыла» и пока не снижается.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Строительство дома
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