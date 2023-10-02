Необычный круглый дом продается за 50 млн рублей около Тюмени

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Дом продаётся за 50 млн рублей, здания общей площадью 290 квадратных метров. В них можно жить, есть мебель и необходимые коммуникации, кухня, камин, панорамные окна, котельная, спортзал. Новому собственнику достанется участок в 20 соток.
Стоит отметить, что стоимость объекта выше, чем других подобных сооружений — 172 тысячи за квадратный метр. Обычно дома в загородной части города Тюмени можно купить за 65 — 95 тысяч за «квадрат». Тюменцы уже назвали круглый дом «большой юртой».
Ранее «Наш город» сообщал, что около Тюмени стоимость на загородную недвижимость сейчас «застыла» и пока не снижается.