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Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

На окраине Тюмени во время пожара погибла женщина

На окраине Тюмени во время пожара погибла женщина

2 октября 2023, 10:58
Фото: 1MI
В областной столице на улице Тимофея Чаркова загорелось нежилое помещение. Здесь погибла женщина.

По данным спасателей МЧС, в ходе тушения пожара был обнаружен мужчина, его госпитализировали в больницу с ожогами. Всё произошло вечером 1 октября.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри строения. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшей женщины», — отметили в пресс-службе МЧС.

Причины инцидента ещё выясняются, возгорание тушили пять машин МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что 1 октября в районе 23 часов вечера в переулке Советский в селе Минино сгорел частный дом, погиб один человек.

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