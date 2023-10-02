На окраине Тюмени во время пожара погибла женщина

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По данным спасателей МЧС, в ходе тушения пожара был обнаружен мужчина, его госпитализировали в больницу с ожогами. Всё произошло вечером 1 октября.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри строения. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшей женщины», — отметили в пресс-службе МЧС.
Причины инцидента ещё выясняются, возгорание тушили пять машин МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что 1 октября в районе 23 часов вечера в переулке Советский в селе Минино сгорел частный дом, погиб один человек.