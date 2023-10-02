«Косуля за 120 тысяч рублей»: сельских охотников осудили за убийство по сговору

С охоты оба мужчины вернулись живыми, в отличии от самца сибирской косули, которого они застрелили из самодельного оружия, состоящего из двух ружей «ТОЗ-25» и «ТОЗ-БМ». разрешение на охоту ни у одного из стрелявших не было, вдобавок все произошло в марте 2022 года — в запрещенное для охоты время.