«Косуля за 120 тысяч рублей»: сельских охотников осудили за убийство по сговору

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
С охоты оба мужчины вернулись живыми, в отличии от самца сибирской косули, которого они застрелили из самодельного оружия, состоящего из двух ружей «ТОЗ-25» и «ТОЗ-БМ». разрешение на охоту ни у одного из стрелявших не было, вдобавок все произошло в марте 2022 года — в запрещенное для охоты время.
Труп косули обнаружили производственные инспекторы закрепленного охотничьего угодья, они оценили ущерб в 120 тысяч рублей. В суде охотникам вменили часть 2 статьи 258 УК РФ — незаконная охота, если это деяние совершено с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору.
«Суд назначил иностранному гражданину наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Второму — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. По иску прокурора Аромашевского района в пользу областного Госохотдепартамента с подсудимых взыскана сумма причиненного ущерба в размере 120 тыс. рублей. Охотничье ружье и боеприпасы к нему конфискованы в доход государства», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменец, отправившийся охотится на глухаря, подстрелил человека в районе деревни Перевалово.