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Вечерние новости Тюмени

Итоги дня Тюмени: дорожают загородные дома, пожар в Тобольске, вода в Туре

2 октября 2023, 18:50
Фото: 1MI
Вечерние новости Тюмени
Дайджест событий за 2 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмени из-за роста цен на стройматериалы дорожает загородная недвижимость

Тюменские риэлторы не ждут осеннего снижения стоимости недвижимость. В сентябре владельцы не снижают цены на частные дома.

Осенью обычно происходит падение стоимости квадратных метров, активность покупателей идёт вниз. В 2021 году спрос на домовладения падал на 14% в сравнении с августом.

Дорогие дома на данный момент продаются на Московском, Ялутлоровском трактах (от 4 до 8 млн рублей), в районе Ожогино и Патрушева. На Салаирском тракте цены намного ниже. Цены на квартиры тоже пока «застыли» на месте.

Пожар в доме в Тобольске

Пожар ликвидирован. Газ взорвался в одной из квартир в воскресенье вечером, что привело к возгоранию жилого помещения. Сгорело 800 квадратных метров, в результате инцидента пострадали три человека. Из пятиэтажки эвакуировали 296 человек, всех желающих разместили в пункте временного пребывания.

Почему уровень воды в Туре достиг критического показателя

Минус 95 сантиметров над уровнем гидропоста — это новый антирекорд Туры. Уже все лето тюменцы наблюдали, как Тура иссыхает прямо на глазах. В октябре в Тюмени уровень воды сегодня обновил исторический минимум в -95 сантиметров, что навеивает мысли о том, что скоро реки в Тюмени не будет вовсе.

«Многие говорят о том, что даже после засухи и сезона „сухих лет“ уровень воды восстановится и все будет хорошо. Однако сценарий может быть иным. Во время длинной засухи в Австралии пересыхали многие реки», — отмечает гидролог Сергей Демченко.

Другие экологи ждут осеннего сезона дождей. Александр Моторин полагает, что осадки стоит ждать уже в ближайшее время. Они наполнят Туру снова.

«Сейчас 2 октября и вероятность того, что в ближайшие дни будут осадки — высока, это дает основания для большего оптимизма, что исправляться ситуация будет в лучшую сторону», — говорит Моторин.

Тюменец должен заплатить за драку, где его чуть не убили

Евгений Потрепалов несколько лет назад решил заступиться за женщину, на неё напал муж. Тюменец получил вред здоровью средней тяжести и долг за проведение экспертизы.

В настоящий момент у мужчина остались шрамы от драки, его счета заблокированы банком. Известно, что тюменцу наложили 33 шва, был порез задней части колена, горла, головы. В больнице он провел месяц. Суд прошел в Тюмени, он обязал разделить сумму за экспертизу в 50 тысяч рублей между сторонами конфликта. Нападавший ни за моральный ущерб, ни за экспертизу в итоге не заплатил.

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