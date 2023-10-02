Итоги дня Тюмени: дорожают загородные дома, пожар в Тобольске, вода в Туре

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Тюменские риэлторы не ждут осеннего снижения стоимости недвижимость. В сентябре владельцы не снижают цены на частные дома.
Осенью обычно происходит падение стоимости квадратных метров, активность покупателей идёт вниз. В 2021 году спрос на домовладения падал на 14% в сравнении с августом.
Дорогие дома на данный момент продаются на Московском, Ялутлоровском трактах (от 4 до 8 млн рублей), в районе Ожогино и Патрушева. На Салаирском тракте цены намного ниже. Цены на квартиры тоже пока «застыли» на месте.
Пожар ликвидирован. Газ взорвался в одной из квартир в воскресенье вечером, что привело к возгоранию жилого помещения. Сгорело 800 квадратных метров, в результате инцидента пострадали три человека. Из пятиэтажки эвакуировали 296 человек, всех желающих разместили в пункте временного пребывания.
Минус 95 сантиметров над уровнем гидропоста — это новый антирекорд Туры. Уже все лето тюменцы наблюдали, как Тура иссыхает прямо на глазах. В октябре в Тюмени уровень воды сегодня обновил исторический минимум в -95 сантиметров, что навеивает мысли о том, что скоро реки в Тюмени не будет вовсе.
«Многие говорят о том, что даже после засухи и сезона „сухих лет“ уровень воды восстановится и все будет хорошо. Однако сценарий может быть иным. Во время длинной засухи в Австралии пересыхали многие реки», — отмечает гидролог Сергей Демченко.
Другие экологи ждут осеннего сезона дождей. Александр Моторин полагает, что осадки стоит ждать уже в ближайшее время. Они наполнят Туру снова.
«Сейчас 2 октября и вероятность того, что в ближайшие дни будут осадки — высока, это дает основания для большего оптимизма, что исправляться ситуация будет в лучшую сторону», — говорит Моторин.
Евгений Потрепалов несколько лет назад решил заступиться за женщину, на неё напал муж. Тюменец получил вред здоровью средней тяжести и долг за проведение экспертизы.
В настоящий момент у мужчина остались шрамы от драки, его счета заблокированы банком. Известно, что тюменцу наложили 33 шва, был порез задней части колена, горла, головы. В больнице он провел месяц. Суд прошел в Тюмени, он обязал разделить сумму за экспертизу в 50 тысяч рублей между сторонами конфликта. Нападавший ни за моральный ущерб, ни за экспертизу в итоге не заплатил.