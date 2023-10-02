Итоги дня Тюмени: дорожают загородные дома, пожар в Тобольске, вода в Туре

В настоящий момент у мужчина остались шрамы от драки, его счета заблокированы банком. Известно, что тюменцу наложили 33 шва, был порез задней части колена, горла, головы. В больнице он провел месяц. Суд прошел в Тюмени, он обязал разделить сумму за экспертизу в 50 тысяч рублей между сторонами конфликта. Нападавший ни за моральный ущерб, ни за экспертизу в итоге не заплатил.