Эксперт: зрители-хейтеры специально смотрят шоу мокпан-блогеров

Психолог Вероника Крайнова считает, что зрители-хейтеры специально смотрят такие шоу, чтобы слить агрессию. Также их любят те, кто страдает от того, что в детстве их слишком часто сравнивали с другими детьми. Кроме этого у зрителей есть потребность потешить своего внутреннего ребёнка, которому во взрослой жизни не хватает свободы.