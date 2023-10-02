Эксперт: зрители-хейтеры специально смотрят шоу мокпан-блогеров

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Мукбанг появился ещё в 2010 году, сообщает NEWS.ru. Из Кореи мокпан распространился на запад и буквально расцвёл в период пандемии, когда вынужденные находиться дома люди искали собеседников и новые формы общения в онлайне.
Если говорить о классическом мукбанге, то подразумевается много еды и минимум разговоров. Из звуков обычно доносятся только чавканье и другие сопровождающие поедание пищи звуки.
В Россию мукбанг пришёл примерно в 2015 году. Наши блогеры не прочь поговорить за едой, в том числе на темы, которые с продуктами не связаны. Часто едят двое собеседников, например, муж и жена. Наконец, наши мокпанеры часто склоняются к национальной еде, тому же борщу или пельменям.
Следует отметить, что комментаторы часто хейтят мукбанг-блогеров и даже оскорбляют их, но эти неприятности компенсируются донатами часто довольно щедрыми. Так, «королева русского мукбанга» 41-летняя Инна Судакова на пожертвования смогла купить квартиру в Турции.
Психолог Вероника Крайнова считает, что зрители-хейтеры специально смотрят такие шоу, чтобы слить агрессию. Также их любят те, кто страдает от того, что в детстве их слишком часто сравнивали с другими детьми. Кроме этого у зрителей есть потребность потешить своего внутреннего ребёнка, которому во взрослой жизни не хватает свободы.