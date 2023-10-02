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Posted 2 октября, 13:03

Published 2 октября, 13:03

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Дончанин организовал в Тобольске производство керамики

Дончанин организовал в Тобольске производство керамики

2 октября 2023, 13:03
Фото: Midjourney
Житель Донецкой области переехал в Тобольск и открыл здесь свою керамическую мастерскую. В этом ему помог Фонд микрофинансирования Тюменской области, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Дмитрий Сябро занимался производством керамических изделий на родине более 20 лет. После переезда в Тобольск, решил продолжить свое дело. Сначала он зарегистрировал ИП и после этого обратился в областной Фонд микрофинансирования.

«Начинающий предприниматель получил микрозайм на приобретение оборудования и материалов по программе „Лёгкий старт“ под 7,5% годовых и поручительство регионального гарантийного фонда», — пояснили в агентстве.

Сейчас мастерская Дмитрия выпускает в основном подсвечники и лампады, а недавно здесь еще начали шить крестильную одежду и платки для храмов. Приобрести продукцию можно в местных церквях и на маркетплейсах.

В агентстве напомнили, что финансирование бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес. Самая популярная программа — «Развитие».

Тюменские предприниматели чаще всего берут льготные займы на развитие бизнеса
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#Ирина Швецова
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