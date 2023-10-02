Дончанин организовал в Тобольске производство керамики

Posted 2 октября, 13:03
Published 2 октября, 13:03
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Дмитрий Сябро занимался производством керамических изделий на родине более 20 лет. После переезда в Тобольск, решил продолжить свое дело. Сначала он зарегистрировал ИП и после этого обратился в областной Фонд микрофинансирования.
«Начинающий предприниматель получил микрозайм на приобретение оборудования и материалов по программе „Лёгкий старт“ под 7,5% годовых и поручительство регионального гарантийного фонда», — пояснили в агентстве.
Сейчас мастерская Дмитрия выпускает в основном подсвечники и лампады, а недавно здесь еще начали шить крестильную одежду и платки для храмов. Приобрести продукцию можно в местных церквях и на маркетплейсах.
В агентстве напомнили, что финансирование бизнеса реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансовую поддержку Фонд оказывает как начинающим предпринимателям, так и опытным — тем, кто хочет расширить свой бизнес. Самая популярная программа — «Развитие».