Детский сад мечты: бассейн, английский и «веселые монстрики»

Уникальность «Мамонтёнка» не только в том, что этот огромный центр дошкольного развития на 250 мест. Он также избавил Восточный район Черкесска от наболевшей проблемы очередности в детские садики. Сегодня отдать своих детей в «Мамонтенок» хотят многие родители, потому что он является одним из самых комфортабельных и современных в регионе.