Буцаев: «Зеленая премия» делает экологичный образ жизни привлекательным

Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, премия стала ежегодным отраслевым событием, которое ставит целью привлечь максимум внимания к вопросам экологии, формирования в РФ экономики замкнутого цикла, а также важности реформы отрасли обращения с отходами. Он отметил, что конкурс помогает находить экопроекты, способные изменить к лучшему экологичное будущее нашей страны и повысить инвестпривлекательность отрасли, передает 56orb.ru.