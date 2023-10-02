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Буцаев: «Зеленая премия» делает экологичный образ жизни привлекательным

Буцаев: «Зеленая премия» делает экологичный образ жизни привлекательным

2 октября 2023, 13:51
Фото: Википедия
Российский экологический оператор сообщил о продлении срока приема заявок на «Зеленую премию — 2023» до 1 ноября.

Как заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев, премия стала ежегодным отраслевым событием, которое ставит целью привлечь максимум внимания к вопросам экологии, формирования в РФ экономики замкнутого цикла, а также важности реформы отрасли обращения с отходами. Он отметил, что конкурс помогает находить экопроекты, способные изменить к лучшему экологичное будущее нашей страны и повысить инвестпривлекательность отрасли, передает 56orb.ru.

Жюри постарается определить лучших среди профильных компаний, брендов, общественных, образовательных, культурных организаций, экоактивистов, которые внесли вклад в формирование новой модели осознанного потребления, экологичного образа жизни.

Кроме общественного признания победители смогут рассчитывать на административную, финансовую и PR-поддержку проектов. Об этом сказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Награждение победителей пройдет в Москве в декабре. Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте «Зеленой премии».

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