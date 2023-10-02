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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Тюмени составили график магнитных бурь на ноябрь 2023 года

«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года

2 октября 2023, 10:14
Фото: 1MI
В Тюмени составили график магнитных бурь на ноябрь 2023 года

В Тюмени составили график магнитных бурь на октябрь 2023 года

В наступившем месяце геомагнитная обстановка будет спокойнее, чем в предыдущем. Однако тюменцам все же придется столкнуться с 2 магнитными бурями.

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2023 года

начало месяца для тюменцев будет благоприятным, геомагнитная обстановка большую часть месяца будет спокойной. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ситуация в магнитном поле будет обострятся на третьей неделе, магнитные бури ожидаются 21 и 22 октября в 5 и 4 балла соответственно. В остальные дни будет наблюдаться обычная геомагнитная обстановка без существенных колебаний.

Буря в 5 баллов считается умеренной, однако может вызывать негативные последствия у метеозависимых людей. Важно понимать, что на Солнце происходят выбросы энергии в виде света, тепла и движения, которые называют вспышками. Когда эта энергия достигает магнитного поля Земли, она влияет на него, и сила этого воздействия зависит от мощности вспышки на Солнце. Из-за этого колебания магнитного поля Земли возникают магнитные бури.

О серьезности магнитных бурь часто говорит Сергей Богачев, ведущий ученый Института космических исследований РАН. Ученые постоянно наблюдают за процессами на Солнце, чтобы предупреждать людей о неблагоприятных явлениях, которые могут наступить.

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Чем опасны магнитные бури?

Многие тюменские врачи также предупреждают, что в период магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.

«Это особенно характерно для сердечно-сосудистых заболеваний. Важно быть готовым к перепадам давления и держать под рукой рекомендованные врачом медикаменты», — напоминает врач-терапевт Ирина Когалымова.

В период магнитных бурь может быть нарушена работа сердца, есть вероятность появления дискомфорта в суставах, у некоторых возникают головокружение и сильные головные боли. При появлении одного из симптомов обострения хронического заболевания рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы специалист подсказал, как легче всего перенести последствия волнения магнитного поля. Не стоит заниматься самолечением и злоупотреблять обезболивающими препаратами.

Кроме того, в это время многие жители Тюмени отмечают изменение настроения. Они могут испытывать депрессивные состояния, вспышки агрессии или приступы тревоги. Чаще всего в ходе бури люди могут ощущать:

  • головную боль;
  • скачки артериального давления;
  • головокружение;
  • учащённое сердцебиение;
  • затруднённое дыхание;
  • нарушения сна;
  • рассеянность, раздражительность, тревожность;
  • усталость;
  • боль в суставах, ломота в костях.

Фармацевты и врачи также не рекомендуют жителям региона увлекаться обезболивающими препаратами при возникновении головных болей. Практика показывает, что многие сразу стараются купить сильнодействующий препарат, который принимают в повышенных дозах, что опасно для здоровья.

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Как с комфортом пережить магнитную бурю

Для уменьшения воздействия возбужденного магнитного поля рекомендуется ограничить контакт с техникой. Постарайтесь использовать телефон и компьютер менее часто. Кроме того, если это возможно, лучше отказаться от вождения автомобиля и других видов транспортных средств, так как воздействие бери может существенно сказаться на вашей внимательности.

Также не стоит переусердствовать со спортом. Стоит отложить тренировки с высокими нагрузками и, в случае ухудшения состояния, прервать тренировку полностью. Однако спортивные занятия можно заменить спокойной прогулкой в умеренном темпе, что положительно скажется на вашем состоянии и поможет минимизировать воздействие вспышек на Солнце.

С правильной подготовкой и внимательным отношением к сигналам своего организма магнитные бури можно пережить с минимальным дискомфортом. Важно помнить, что многие люди во время солнечных вспышек могут быть раздражительными и даже агрессивными. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и отложите серьезные разговоры на более благоприятное время, это касается личных и рабочих отношений.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Тобольск#Алиса Вернер
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