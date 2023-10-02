«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года

С правильной подготовкой и внимательным отношением к сигналам своего организма магнитные бури можно пережить с минимальным дискомфортом. Важно помнить, что многие люди во время солнечных вспышек могут быть раздражительными и даже агрессивными. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и отложите серьезные разговоры на более благоприятное время, это касается личных и рабочих отношений.