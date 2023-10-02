«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
начало месяца для тюменцев будет благоприятным, геомагнитная обстановка большую часть месяца будет спокойной. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ситуация в магнитном поле будет обострятся на третьей неделе, магнитные бури ожидаются 21 и 22 октября в 5 и 4 балла соответственно. В остальные дни будет наблюдаться обычная геомагнитная обстановка без существенных колебаний.
Буря в 5 баллов считается умеренной, однако может вызывать негативные последствия у метеозависимых людей. Важно понимать, что на Солнце происходят выбросы энергии в виде света, тепла и движения, которые называют вспышками. Когда эта энергия достигает магнитного поля Земли, она влияет на него, и сила этого воздействия зависит от мощности вспышки на Солнце. Из-за этого колебания магнитного поля Земли возникают магнитные бури.
О серьезности магнитных бурь часто говорит Сергей Богачев, ведущий ученый Института космических исследований РАН. Ученые постоянно наблюдают за процессами на Солнце, чтобы предупреждать людей о неблагоприятных явлениях, которые могут наступить.
Многие тюменские врачи также предупреждают, что в период магнитных бурь могут обостриться хронические заболевания.
«Это особенно характерно для сердечно-сосудистых заболеваний. Важно быть готовым к перепадам давления и держать под рукой рекомендованные врачом медикаменты», — напоминает врач-терапевт Ирина Когалымова.
В период магнитных бурь может быть нарушена работа сердца, есть вероятность появления дискомфорта в суставах, у некоторых возникают головокружение и сильные головные боли. При появлении одного из симптомов обострения хронического заболевания рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы специалист подсказал, как легче всего перенести последствия волнения магнитного поля. Не стоит заниматься самолечением и злоупотреблять обезболивающими препаратами.
Кроме того, в это время многие жители Тюмени отмечают изменение настроения. Они могут испытывать депрессивные состояния, вспышки агрессии или приступы тревоги. Чаще всего в ходе бури люди могут ощущать:
Фармацевты и врачи также не рекомендуют жителям региона увлекаться обезболивающими препаратами при возникновении головных болей. Практика показывает, что многие сразу стараются купить сильнодействующий препарат, который принимают в повышенных дозах, что опасно для здоровья.
Для уменьшения воздействия возбужденного магнитного поля рекомендуется ограничить контакт с техникой. Постарайтесь использовать телефон и компьютер менее часто. Кроме того, если это возможно, лучше отказаться от вождения автомобиля и других видов транспортных средств, так как воздействие бери может существенно сказаться на вашей внимательности.
Также не стоит переусердствовать со спортом. Стоит отложить тренировки с высокими нагрузками и, в случае ухудшения состояния, прервать тренировку полностью. Однако спортивные занятия можно заменить спокойной прогулкой в умеренном темпе, что положительно скажется на вашем состоянии и поможет минимизировать воздействие вспышек на Солнце.
С правильной подготовкой и внимательным отношением к сигналам своего организма магнитные бури можно пережить с минимальным дискомфортом. Важно помнить, что многие люди во время солнечных вспышек могут быть раздражительными и даже агрессивными. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и отложите серьезные разговоры на более благоприятное время, это касается личных и рабочих отношений.